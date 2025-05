Suure Munamäe jalamile istutati kahjustunud kuuskede asemele pärnad

Jahipasuna helide saatel ning paarikümne inimese abil teostus kauaaegse Võrumaa metsaülema Agu Palo unistus istutada Suure Munamäe jalamile kuuse-kooreüraski poolt kahjustatud kuuskede asemele uued puud.

"Pärna me istutame sellepärast, et kuuse tulevik tundub natuke tume olevat. Kuusekahjustused on väga suured: kliima soojenemine ja kuuseareaal liigub järjest sinna põhja poole," selgitas Palo.

"Aga pärn on selline puu, kes talub väga hästi varju. Ta võib täiesti sügaval metsa all kasvada ja sellepärast sai võetud plaani, et siia tee äärde vähemalt pärnasid istutada, aga miks mitte ka sinna sügavamale metsa, kus see mets on juba hukkunud," lisas Palo.

Pärnapuid olid istutama kutsutud Eesti metsateenijate ühingu liikmed. Mõned puud pühendati ka Võrumaa ja Suure Munamäega seotud isikutele, näiteks üks kasvama pandud pärn pühendati tornivalvuritele.

Kuna kuuse-kooreüraski levik on Suure Munamäe metsas teinud palju kahju, on elupõline metsamees Palo veendudnud, et uusi puid tuleb ka kaitsealusesse metsa juurde istutada, sest ilma uute istikuteta ja hooldamiseta kasvab seal tulevikus vaid lopsakas võsa.

"Meil on ikkagi plaan see Munamäe metsade taastamise kava. Keskkonnaamet seda koostab ja see saab ükskord valmis ja siis me saame siin vaikselt seda metsa ikkagi taastama hakata," usub Palo.