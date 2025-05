Pühapäeval jõuab Eestisse soojem õhumass

Saabuval ööl madalrõhkkond Poola kohal täitub. Samal ajal liigub Ukrainast üle Valgevene uus madalrõhkkond, mille loodeserv ühes sajupilvedega ka üle Läti Eesti kohale laieneb. Vaid Loode-Eestis on sajuvõimalus väiksem.

Paiguti võib tekkida udu. Puhub kirdetuul kiirusega 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Plusskraade on termomeetril 4..9.

Pühapäeva hommikul on taevas valdavalt pilves ning Eesti lõuna- ja idaosas sajab mitmel pool ka vihma. Puhub kirdetuul 4-9, iiliti 12, saarte rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 7..11°C.

Pühapäeva päeval liigub madalrõhkkond üle Läti, jõudes õhtuks Läänemere äärde. Ilm on seega Baltimaades sajune ning päeval jõuab siia viimaks ka soojem õhumass. Tuul puhub kirdest 4-10, iiliti 14, rannikul 7-12, iiliti kuni 18 m/s. Sooja on oodata 13..19, tuulepealsel rannikul 9..12°C.

Esmaspäeval on taevas selge, vaid Kagu-Eestis on pilvisus vahelduv. Ennelõunal rabistab seal veel paiguti ka hoovihma. Sooja on keskmiselt 15°C.

Teisipäeval tõuseb keskmine õhutemperatuur lausa 17°C peale. Pilvisus on vähene ja vahelduv ning kohati võib hoovihma tulla.

Uue nädala keskel on taevas muutlik ning hoovihmad juba laialdasemad. Sooja on kolmapäeval keskmiselt 14 ning neljapäeval 16°C.