Tülli pööranud Vändra Tarbijate Ühistu kaotab liikmeid

Vändra Tarbijate Ühistule kuulub Pärnumaal kümme poodi ja sellel on üle 600 liikme. Liikmeskonnast üle 400 on ühistu Vändra piirkonnas. Vändra Tarbijate ühistu endine liige Toomas Taul rääkis, et viimase paari kuu jooksul on ühistust välja visatud mitukümmend liiget.

"Kõik liikmed, kes on üritanud kas koosolekutel või siis kontoris käies küsida infot selle juhtimise kohta või volinike kohta või liikmete arvu kohta, siis kõik liikmed saavad peale seda siis väljaviskamise teate," rääkis Taul ERR-ile.

Tauli sõnul ei arvesta ühistu juhatus liikmete arvamuse ega ettepanekutega ja katsed osaleda ühistu juhtimises nullitakse.

"Probleem on selles, et ühistu juhatus on paar viimast aastat olnud nüüd ainuisikuline ja juhatuse esinaine keeldub tunnistamast legitiimsel koosolekul vastu võetud demokraatlikke otsuseid ja lihtsalt ei täida neid," tõdes Taul.

Tema sõnul soodustab sellist juhtimist ka tulundusühistu seadus, mille puudujäägid ei võimalda ühistutele sisulist kontrolli teha. Tauli kinnitusel on paljude liikmete soov, et ühistule leitaks avaliku konkursiga uus juhatuse esimees.

Vändra Tarbija Ühistu juhatuse esimees Gersti Kont nendib, et grupi inimestega on probleem kestnud aastaid.

"Väidavad, et juhatus ainusikuliselt viskab neid välja. Tegelikult ei viska ükski juhatus ja ainuisikuliselt kedagi välja, selleks on kaasatud terve suur inimeste osa, kaasa arvatud volinikud, ka ühistu igapäevased admintöötajad ja ka teised töötajad. Need otsused ei ole ühepoolsed ja kedagi ei ole välja visatud, vaid on välja arvatud," rääkis Kont.

Kondi sõnul ei ole tehtud mingisuguseid parendusettepanekuid ja talle kui ühistu esimehele jääb arusaamatuks, mida on ühistu juhtimises valesti tehtud.

Kondi arvates on ühistu vastu töötavate inimeste väljaarvamine olnud õigustatud: "Ka meie põhikirja järgi ongi õigus ühistu-vastase tegevuse puhul neid välja arvata, kui nad kahjustavad ühistu mainet."

Vändra elanik ja tarbijate ühistu liige Olga Kängsep ütles, et ühistu juhtimine on korrektne ja kõigile arusaadav.

"Meie tarbijate ühistu juhtimisel ei ole mingisuguseid puudujääke, kõike võetakse arvesse," kinnitas Kägsep ERR-ile.