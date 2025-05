Lillelaat meelitab Türile kümneid tuhandeid aiandussõpru

Sellist rahvahulka võib Türi lillelaadal näha alati, kui ilm seda ettevõtmist vähegi soosib. Tänavused külastajanumbrid on veel kokku löömata, kuid mitmel varasemal kordadel on siin käinud alati 30 000–40 000 külastajat.

"Siin on palju põnevat, saab lihtsalt kodust välja ja siin saab osta. Meil on oma aed ja sinna alati midagi saab juurde," rääkis lillelaada külastaja Rakverest Kirsti Maripu. "Inimesed tahavad oma aeda ja maale ja igalepoole. Kellel on siis maakodu ja kellel on linnakodu."

"Kas saab üldse võrrelda oma aia kasvuhoone tomatit poe tomatiga?" küsis Lillelaada külastaja Rakverest Valdek Maripu.

Roosikasvataja Järvamaalt Ülle Lepp ütles, et vaatab roose oma lähedaste nimede järgi. "Nüüd ma leidsin siit roosi "Annuška". Mul on üks tore onutütar, kellele selle roosi siis nüüd seekord pühendasin," sõnas ta.

Paljud, kellega "Aktuaalne kaamera" rääkis, olid enda ja tuttavate kogemusele tuginedes seda meelt, et aiapidajaid on viimasel ajal pigem juurde tulnud.

"Aiandushuvi on viimastel aastatel kasvanud. Kindlasti aitas sellele kaasa selline kehv asi nagu koroona, inimesed said aru, et kodu hakkab juba sealt natukene kaugemalt, mitte ainult uksest sisenedes," ütles OÜ Elise Aed juhatuse liige Reelika Marrandi.

Aiandushuviline Raplast Margit Pokrovski rääkis, et aianduse tegelemine aitab tal enda tavarütmist välja tulla.

Ülle Lepp rõhutas värskes õhus liikumise olulisust.

Kase Aiand on laatadel kauplemas käinud aastaid, perepoeg Kardo tähelepaneku kohaselt külastatakse aianduslaatu üha vähem, kuid nii pole see Türil.

"Laatadel pigem jääb vähemaks, aga Türile ikka rahvas tuleb. Türi on ikkagi laatade Püha Graal," ütles Kardo Kase Sindist. "Tõenäoliselt paljud tulevad siia juba nostalgiast. Sest see on juba nii pika traditsiooniga laat ja siit leiab alati midagi huvitavat."

Türi lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi ütles, et laada fenomen on taimed ja pikaajalisus.

Juba lähitulevikus on veelgi suurem põhjus Türile sõita – kohalike aiandusentusiastide vedamisel luuakse sajast väikesest inspiratsiooniaiast koosnev park. Üht sellist sai näha ka lillelaadal.

"Me tahame teha sellise ühe suure pargiala," rääkis Inspiratsiooniaedade pargi üks loojaid Reelika Marrandi. "Aga seni kuni me veel seda sobivat maad otsime, eelmisel aastal käivitasime koduaia tuuride projekti. Ja neid aedu on meil hetkel 13 erinevat, kuhu me saame siis külalisi kutsuda."

"Minule annab ta kõike," ütles aiapidaja Türi lähistelt Külliki Uibo. "Ma olen ise tegelikult õppinud majandust, aga see aiatöö on minu jaoks nagu antidepressant. Ma tulen siia, ma unustan kõik, ma naudin igat hetke, mis ma siin veedan. Ka neid raskeid hetki, kui kõik kohad valutavad öösel. Aga jah, see on kõik minu jaoks."