Uus nädal algab päikselise ja sooja ilmaga

Uus nädal algab päikselise ilmaga, esmaspäeval on sooja kuni 18 kraadi.

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves selgimistega ning Lõuna- ja Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma. Tuul puhub kirdest 5 kuni 11, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 10 kraadi.

Hommik on enamasti selge, Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ja seal võib ka kohati vihma sadada. Puhub mõõdukas kirde- ja põhjatuul, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on kuni 12 kraadi.

Esmaspäeva päev on enamasti päikeseline ning ennelõunal võib veel kohati Kagu-Eestis hoovihma tulla. Puhub kirde- ja põhjatuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18, tuulepealsel rannikul on aga õhusoe 10 kraadi ümber.

Teisipäeva öö tuleb sajuta ja paiguti udutab ning pärastlõunal võib kohati hoovihma sadada. Öösel on 0 kuni 8, päeval 15 kuni 20, tuulele avatud rannikul kuni 14 kraadi.

Ka kolmapäev toob pärastlõunaks kohatisi vihmahooge ning õhusoe pisut langeb.

Neljapäeval tõuseb öine keskmine õhutemperatuur 9 kraadile, päevane 17 kraadile. Vihma sajab mitmel pool ja võib olla ka äikest.

Reedeks õhusoe pisut langeb ja hoovihma sajab üksikutes kohtades.