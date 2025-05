Lääne liidrid pidasid enne Trumpi-Putini kõnelusi nõu omavahel

Briti peaminister Keir Starmer pidas pühapäeval nõu USA, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia juhtidega, et koordineerida seisukohti Ukraina sõja peatamiseks enne USA presidendi Donald Trumpi esmaspäevaks kavandatud telefonivestlust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Starmeri pressiesindaja sõnul arutasid riigijuhid Venemaa jätkuvat agressioonisõda Ukraina vastu ja rõhutasid tungivat vajadust tingimusteta relvarahu järele. 10. mail Kiievis käies toetasid Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola liider jõuliselt Trumpi algatatud ja Ukraina toetatud 30-päevase relvarahu ettepanekut, mis oleks pidanud jõustuma 12. mail.

"Homme peab president Putin näitama, et soovib rahu, aktsepteerides president Trumpi välja pakutud ning Ukraina ja Euroopa toetatud 30-päevast tingimusteta relvarahu," kirjutas Prantsuse president Emmanuel Macron sotsiaalmeediakanalis X pühapäeval.

Lääne liidrid tõstatasid ka võimaluse kehtestada Moskva suhtes täiendavaid sanktsioone, kui Venemaa keeldub relvarahu läbirääkimisi sisuliselt pidamast, ütles Starmeri pressiesindaja.

Euroopa liidrite 10. mai vestluse järel Trumpiga kinnitas too oma toetust relvarahu ettepanekule ja nõustus täiendavate sanktsioonide kehtestamisega Venemaale, kui Moskva ei nõustuks. Kuid pärast Vene režiimijuhi Vladimir Putin üleskutset pidada 15. mail Istanbulis Ukraina delegatsiooniga otsekõnelusi, kutsus Trump Ukrainat kiiresti üles seda pakkumist aktsepteerima. Ta ütles, et relvarahu võib Türgis potentsiaalselt läbi rääkida ja ütles, et võib ka ise kõnelustega liituda. Sellele vastas Ukraina president Volodõmõr Zelenski pakkumisega pidada Putiniga näost näkku kohtumine, kuid sellest Vene liider keeldus, saates enda asemel Türki nõunike delegatsiooni.

Kõnelustel ei suudetud relvarahus kokku leppida.

Pärast Istanbuli rahukõnelusi korraldas Venemaa ööl vastu pühapäeva, 18. maid ,Ukraina vastu rekordsuure droonirünnaku.

Trumpi teatel helistab ta Putinile 19. mail kell 10 Washingtoni (17 Eesti) aja järgi.

Taani teatas uuest abipaketist Ukrainale

Taani kaitseministeerium teatas 26. sõjalise abipaketi eraldamisest Ukrainale, mis sisaldab rohkem kui poole miljardi euro väärtuses suurtükimürske ja muud laskemoona.

Ministeeriumi pressiteate kohaselt rahastatakse umbes 4,2 miljardi Taani krooni (ligikaudu 563 miljoni euro) väärtusega paketti Ukraina toetusfondi ja Euroopa rahurahastu hüvitiste tulude eest.

Taani kaitseminister Troels Lund Poulsen ütles, et raha kasutatakse mürskude ja õhuväe lahingulennukite varustuse soetamiseks ning väljaõppebaasi laiendamiseks.

"Kahjuks ei ole Ukraina abivajadus vähenenud. Mul on hea meel ja olen uhke, et saame taas eraldada vahendeid annetusteks, mis muudavad olukorda lahinguväljal nii lühikeses kui pikas perspektiivis. Taani on olnud Ukraina vankumatu toetaja alates sõja algusest. Jätkame seda ka järgmistel aastatel," kinnitas minister.

Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen märkis, et tema riik teeb kõik võimaliku tagamaks, et Ukrainal oleksid parimad võimalused lahinguväljal ja ka läbirääkimistelaua taga.

"Parim, mida me saame siin ja praegu teha, on suurendada sõjalist toetust Ukrainale ja tugevdada Ukraina kaitsevõimet," sõnas minister.

Eelmisel aastal loodi uus mehhanism Ukraina armeele relvade ostmise rahastamiseks. See näeb muu hulgas ette näiteks Ukraina kaitsetööstuse ettevõtete otsest rahastamist Taani poolt. Selleks koostab Kiiev vajaduste nimekirja ja esitab selle Kopenhaagenile, mille järel välisspetsialistid valivad ja hindavad soovitatud ettevõtteid.

Taani mudeli tõhusus seisneb selles, et Ukraina vajaduste otserahastamine vähendab relvade rindejoonele toimetamise aega ja kulusid, kuna tootmine Ukrainas on odavam. Samuti aitab see kaasa seal töökohtade loomisele ja tehnoloogia arengule.

Zelenski saatis Trumpile kirja uute koostööettepanekutega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saatis pühapäeval USA presidendile Donald Trumpile kirja, milles esitas uued koostööettepanekud kaitse-, tööstus- ja kaubandussektoris, teatas presidendi kantselei.

Zelenski teatas kirjast Roomas peetud kohtumisel USA asepresidendi J.D. Vance'i ja välisminister Marco Rubioga.

Zelenski arutas pühapäeval Roomas USA asepresidendiga muuhulgas Istanbulis Ukraina ja Vene delegatsiooni vahel peetud kõneluste tulemusi.

"Me arutasime Istanbuli kõnelusi, kuhu venelased saatsid madalatasemelise delegatsiooni, kellel polnud otsuste tegemise volitusi," ütles Zelenski pärast kohtumist, mis leidis aset USA suursaadiku residentsis Roomas.

"Me puudutasime ka sanktsioonide vajadust Venemaa vastu, kahepoolset kaubandust, kaitsekoostööd, olukorda rindel ja tulevast sõjavangide vahetust," sõnas Zelenski.

Kohtumisest võttis osa ka Zelenski abi Andri Jermak.

Ukraina kõrge ametnik ütles varem uudisteagentuurile AFP, et Zelenski ja Vance arutasid ka USA presidendi Donald Trumpi esmaspäevale kavandatud telefonivestlust Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Rubio väitel on ainus, mis praegu saab lahendada Ukraina sõja lõpetamise läbirääkimistel tekkinud ummikseisu, Trumpi ja Putini vahetu vestlus. Rubio rõhutas, et sellise kohtumise korraldamine nõuab teatavat tööd.

"Seega ei saa ma öelda, mis on plaanis koha ja kuupäeva osas, aga president tahab seda. Ta tahab seda teha nii kiiresti kui võimalik. Ka Venemaa pool on väljendanud oma valmisolekut selleks. Seega on nüüd vaja kõik kokku tuua ja määrata kindlaks, kus ja millal kohtumine toimub," lisas Rubio.

Samal ajal teatas USA presidendi erisaadik Keith Kellogg, et Washington on esitanud 22-punktilise rahuplaani Vene-Ukraina sõja lõpetamiseks ja avalikustas esimese punkti sisu, milleks on relvarahu kehtestamine.