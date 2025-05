Bigbank Eesti juht Jonna Pechter lahkub ametist

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts rõhutas, et Jonna Pechteri juhtimisel on märkimisväärse arengu läbi teinud nii Bigbanki Eesti äritulemused, meeskond, struktuur kui kõik peamised pangasisesed protsessid.

"Kindlasti ei ole panganduses kellelegi jäänud märkamatuks, kui head tööd on Jonna Pechter teinud. Bigbanki jaoks on meie meeskonna liikmete pidev areng erakordselt oluline ja oleme selle üle uhked ka siis, kui see avab uksi uuteks väljakutseteks," kommenteeris Länts.

Pechter ütles, et viimased aastad on olnud suurte muutuste ja kiire kasvu aeg.

"Bigbank on kogu Eesti pangandusturu selge suunanäitaja hoiuste valdkonnas ja võidelnud endale välja tugeva positsiooni kodulaenude segmendis," sõnas Pechter.

"Lahkuda ei ole kunagi lihtne, aga selle uue ajajärgu lävel on olemas mõtteline ajaaken teatepulga edasi andmiseks ja uue väljakutse vastu võtmiseks," ütles Pechter.



Bigbanki Eesti üksuse juhi kohustused võtab 1. juunist üle panga hoiuste ja turundusüksuse juht Arthur Taavet, kes on Bigbankis töötanud pea kolm aastat ja läbinud ka Bigbanki juhtide arenguprogrammi.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31. märtsi 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,9 miljardit eurot ning omakapital 271 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 169 000 aktiivse kliendi ning üle 550 töötaja.

Reitinguagentuur Moody's on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Pechter on kolmas pangajuht viimaste kuude jooksul, kes ametist lahkub: märtsis andis Madis Toomsalu teada lahkumisest LHV Groupi juhatuse esimehe ametikohalt ja aprillis andis lahkumisest teada Coop panga juht Margus Rink.