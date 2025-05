Telegrami asutaja süüdistab Prantsuse luuret Rumeenia valimistesse sekkumises

Venemaa päritolu suhtlusvõrgustiku Telegram asutaja Pavel Durov väitis, et Prantsuse välisluureteenistuse (DGSE) juht Nicolas Lerner käskis tal enne Rumeenia presidendivalimisi kustutada sealsed konservatiivsed kontod. DGSE lükkas hiljem Durovi süüdistused ümber.

Durov peeti mullu Prantsusmaal kinni ja Venemaal sündinud miljardär on praegu kohtuliku järelevalve all. Durov väitis nüüd, et Lerner pöördus kevadel tema poole.

"Sel kevadel palus Prantsuse luure juht Nicolas Lerner mul enne valimisi keelata Rumeenias konservatiivsete häälte edastamine. Ma keeldusin. Ma ei blokeerinud meeleavaldajaid Venemaal, Valgevenes ega Iraanis. Ma ei hakka seda Euroopas tegema," väitis Durov.

Prantsusmaa luure lükkas hiljem Durovi väited ümber.

"DGSE lükkab kategooriliselt ümber väited taotlustest keelustada valimisprotsessidega seotud kontod," teatas DSGE.

Ka Prantsusmaa välisministeerium lükkas Durovi väited ümber. Durovi postitust jagas aga maailma rikkaim mees Elon Musk. Viimane on toetanud parempoolseid tegelasi kogu maailmas.

Muski korduvad postitused talle kuuluval sotsiaalmeediaplatvormil X on tõusnud meedia tähelepanu alla. Donald Trumpi liitlase tegevus sotsiaalmeedias põhjustab Euroopa liidritele nüüd üha suuremat diplomaatilist peavalu.