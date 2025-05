Trump sai Putinilt ebamäärase lubaduse, kuid mitte relvarahu

Trump, kes valimiskampaania ajal lubas lõpetada sõja 24 tunniga, nimetas telefonivestlust läbimurdeks, kuid Putin sama entusiastlikuna ei kõlanud, kui rääkis vaid võimalikku rahulepingut ette valmistava memorandumi koostamisest ja viis seejuures jälle jutu konflikti nn juurpõhjustele.

"Leppisime Ameerika Ühendriikide presidendiga kokku, et Venemaa teeb ettepaneku ja on valmis töötama koos Ukraina poolega memorandumi kallal, mille teemaks on võimalik tulevane rahuleping koos mitme positsiooni kindlaksmääramisega: nagu näiteks reguleerimise põhimõtted, võimaliku rahulepingu sõlmimise tähtaeg ja nii edasi, kaasa arvatud võimalik relvarahu kindlaksmääratud ajaks juhul, kui saavutatakse vastav kokkulepe," rääkis Putin pärast telefonivestlust pressile.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes on USA riigipeaga pärast tulist tüli Valge Maja Ovaalkabinetis suhteid parandanud, kutsus Trumpi üles mitte tegema otsuseid ilma Ukrainata.

Trump on asetanud oma lootused konflikti lõpetamiseks isiklikule sidemele Putiniga, kuigi on samas näidanud üles kasvavat pettumust Kremli juhi keeldumise üle kokkulepet sõlmida.

"Ma usun, et see läks väga hästi," ütles Trump oma sotsiaalvõrgustikus Truth Social pärast esmaspäevast Putini-vestlust. "Venemaa ja Ukraina alustavad viivitamatult läbirääkimisi relvarahu ja, mis veelgi tähtsam, sõja lõpetamise üle."

Kuid Trump kõlas vähem enesekindlalt, mainides Putinit hiljem Valge Maja üritusel, tõdes uudisteagentuur AFP.

"Ma arvan, et mõningaid edusamme on tehtud," ütles USA president Valge Maja roosiaias seaduseelnõusid allkirjastades. "Loodetavasti tegime midagi ära... me püüame kogu selle asja ära lõpetada."

Trump koos Euroopa riikide ja Ukrainaga nõudis hiljuti 30-päevast tingimusteta relvarahu Ukraina ja Venemaa vahel. Kiiev nõustus sellega, kuid Putin on seni hoidunud taolist vaherahu sõlmimast, tekitades teravat kriitikat lääneriikides.

Putin oli Trumpi üleskutse suhtes vaoshoitud, kuigi näis andvat märku, et on valmis relvarahu arutama. "See oli väga informatiivne ja väga avatud ning üldiselt minu arvates väga kasulik," ütles Putin Vene meediale pärast vestlust.

Samas jätsid tema kommentaarid paljud üksikasjad ebaselgeks, ühtlasi nõudis ta veel rohkem "kompromisse".

Trump on suuresti hoidunud Putini kritiseerimast, ärritades sellega Kiievit ja lääneliitlasi.

Ta on ka rõhutanud, et vaid silmast silma kohtumine Putiniga suudab konflikti lõpetada – kuigi Putin lükkas tagasi tema ettepaneku kohtuda eelmisel nädalal Istanbulis Zelenskiga, kus Venemaa ja Ukraina esindused pidasid esimest korda kolme aasta jooksul otsekõnelusi.

Kuid Trump on näidanud siiski üha enam märke kannatamatusest Venemaa liidri suhtes.

Zelenski rääkis Trumpiga nii enne kui ka pärast tolle vestlust Putiniga, kutsudes USA presidenti üles karmistama sanktsioone Venemaa vastu, kui see keeldub relvarahust.

"Ma palusin tal enne tema vestlust Putiniga, et ta ei teeks Ukraina kohta otsuseid ilma meieta," ütles Zelenski ajakirjanikele.

Ta välistas ka vägede väljaviimise Kiievi kontrolli all olevatest Ida- ja Lõuna-Ukraina osadest, lükates tagasi Venemaa esitatud sellekohased nõudmised.

Euroopa riigid avaldasid toetust Kiievi üleskutsele karmistada Lääne sanktsioone Venemaa vastu, kui see ei nõustu pärast Trumpi-Putini kõnet kiiresti relvarahu sõlmima.

Kuid Trumpi poolt oli märke, et ta on rohkem huvitatud suhete taastamisest Moskvaga kui sanktsioonide kehtestamisest.

Ta pakkus präänikuna Venemaale enda sõnul "ulatuslikku KAUBANDUST Ameerika Ühendriikidega, kui see katastroofiline 'veresaun' on möödas".

Samal ajal jätkas Venemaa oma veriseid rünnakuid Ukrainas.

Moskva väitis, et tema väed on vallutanud kaks küla Ukraina idaosas Sumõ ja Donetski oblastis. Samuti tulistas Venemaa ööl vastu esmaspäeva Ukraina pihta 112 drooni, millest 76 tehti kahjutuks, teatasid Ukraina õhujõud.

Trump ei laienda sanktsioone Venemaale, sest on "võimalus" eduks

USA president Donald Trump ütles pärast telefonivestlust Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, et ei karmista Venemaa-vastaseid sanktsioone, et mitte takistada läbirääkimisprotsessi.

"Ma arvan, et on võimalus midagi korda saata ja kui te seda teete (laiendate sanktsioone – BNS), võite asja palju hullemaks ajada," selgitas Trump Valges Majas ajakirjanike küsimustele vastates.

Samal ajal ütles ta, et "võib saabuda aeg, mil see (sanktsioonide karmistamine – BNS) juhtub".

Küsimusele, kas Trump usub, et Putin soovib rahu ja kas ta teda usaldab, vastas USA president jaatavalt.

Trumpi sõnul olevat ta Kremli pealikult telefonivestluses küsinud, millal too kavatseb Ukrainas verevalamise peatada: "Ma ütlesin: "Millal me sellele verevalamisele, sellele veresaunale lõpu teeme?" See on veresaun ja ma usun, et ta tahab sellele lõpu teha."

Trump märkis, et kui ta arvaks, et ei saa aidata, siis ta taanduks läbirääkimistelt. "Ma ütlen teile, et siin on suured egod mängus, aga ma arvan, et midagi juhtub. Ja kui ei juhtu, siis ma lihtsalt taandun ja nemad peavad edasi minema," lisas ta.

Lääne meedia teatel on Trumpi keeldumine kehtestada Moskvale uusi sanktsioone pärast telefonikõnet Putiniga tekitanud pettumuse USA liitlaste seas Euroopas.

Eriti arvestades, et just Trump lubas hiljuti Moskva vastu karmimaid meetmeid, kui see rahu ei tee.

Mai alguses ähvardas Ameerika president avalikult Kremlit enneolematute majanduslike tagajärgedega, kui see Ukrainas sõdimist ei lõpeta ja rahuleppes osalema ei nõustu, kuid pärast esmaspäevast telefonivestlust Putiniga Trump enam seda ei maininud.

Kreml: Trumpiga oli juttu ka Putini ja Zelenskõi kohtumise võimalusest

USA presidendi Donald Trumpi ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini vestluses arutati ka Venemaa ja Ukraina kõrgeimal tasemel otsekontakti võimalust, ütles teisipäeval Kremli kõneisik Dmitri Peskov.

"Muidugi arutati Venemaa ja Ukraina otsekontaktide ja nende jätkamise teemat," vastas Peskov küsimusele, kas Venemaa ja USA liidrite vestluses arutati ka võimalust korraldada Ameerika Ühendriikide vahendusel Putini ja Volodõmõr Zelenski kahepoolne kohtumine.

Täpsustavale küsimusele, kas oli juttu kõrgeimal tasemel kontaktidest Venemaa ja Ukraina vahel, vastas Peskov: "Muidugi."

Tema sõnul ütles Putin pärast vestlust Trumpiga, et Venemaa ja Ukraina vahel on kontaktid praegu käimas.

"See näitab, et kontaktid on nüüdseks tegelikult taastatud, mis on praeguses etapis üsna oluline presidendi käsitletud memorandumi teksti edasise töö ja tulevaste küsimuste arutamise seisukohast," ütles Peskov.

Memorandumi koostamisele ei ole tähtaega tema sõnul seatud. Peskov ütles, et pooled vahetavad dokumentide mustandeid ja töötavad välja ühtse teksti.

"Tähtaega pole ja ei saagi olla. On selge, et kõik tahavad seda teha nii kiiresti kui võimalik, aga muidugi peitub saatan detailides," ütles Peskov ajakirjanikele.

"Mustandeid koostavad nii Vene kui ka Ukraina pool. Neid mustandeid vahetatakse ja seejärel toimuvad keerulised kontaktid ühtse teksti väljatöötamiseks," rääkis ta.

Putin ütles pärast telefonivestlust Trumpiga ajakirjanikele, et Venemaa olevat valmis koostööks Ukraina poolega memorandumi kallal, mis käsitleb "võimalikku tulevast rahulepingut ja milles määratletakse mitmed seisukohad, näiteks lahenduse põhimõtted, võimaliku rahulepingu ajastus jne, sealhulgas võimalik relvarahu teatud perioodiks, kui saavutatakse sobivad kokkulepped".

Peskovi sõnul ei eemaldu USA vahendustegevusest, sest on huvitatud "kriisi reguleerimisest".

"Ei, USA ei taandu, nad on huvitatud võimalikult kiirete tulemuste saavutamisest, USA president rääkis sellest ja president Putin jagab seda seisukohta," ütles Peskov ajakirjanikele, tehes jälle juttu agressiooni nn algpõhjustest.

"Ka meie oleme huvitatud ka konflikti kiirest lahendamisest, kõrvaldades konflikti algpõhjused, millest Putin täna rääkis," lausus Pekov, kelle sõnul olevat see "kõige olulisem asi kõigis projektides, mis tõenäoliselt formuleeritakse".

Merz pärast vestlust Trumpiga: kehtestame Venemaale uued sanktsioonid

Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas pärast USA presidendi Donald Trumpi ja Vene režiimijuhi Vladimir Putini telefonivestlust, mis ei andnud selget lahendust sõja lõpetamisele Ukrainas, et Euroopa riigid suurendavad survet Venemaale uute sanktsioonide kehtestamisega ning seda otsust on juba toetanud ka Ameerika Ühendriigid.

"Euroopa ja Ameerika on selles küsimuses väga ühtsed: me toetame Ukrainat tema teel relvarahu poole. Euroopa suurendab Moskvale survet sanktsioonide abil. Me leppisime selles kokku @POTUS-ega (USA presidendiga – toim.) pärast tema vestlust Putiniga," kirjutas Merz sotsiaalmeediakanalis X.

Europa und Amerika sind hier sehr geschlossen: Wir werden die Ukraine auf dem Weg hin zu einem Waffenstillstand eng begleiten. Europa wird den Druck auf Moskau durch Sanktionen erhöhen. Darauf haben wir uns mit @POTUS nach seinem Gespräch mit Putin verständigt. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 19, 2025

Samal ajal teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et tal oli koos Ukraina, Prantsusmaa ja Soome presidentide, Itaalia peaministri ja Saksamaa kantsleriga Trumpiga hea vestlus. Ühiskõne ajal rääkis Trump neile üksikasju oma vestlusest Putiniga.

"Soovin tänada president Trumpi tema väsimatute pingutuste eest Ukrainas relvarahu saavutamiseks. On oluline, et Ameerika Ühendriigid jääksid sellesse kaasatuks. Me jätkame Volodõmõr Zelenski toetamist püsiva rahu saavutamisel Ukrainas," kirjutas von der Leyen X-is.