Via Baltica Are ümbersõidu ehituse algus võib edasi lükkuda

Transpordiameti kevadel korraldatud Via Baltica 35 miljoni eurose Are möödasõidu neljarajaliseks ehitamise hankele laekus viis pakkumust, üks pakkuja aga vaidlustas hanke tulemuse. Transpordiameti sõnul pole praegu teada, kui palju see võib lõigu ehituse algust edasi lükata.

Via Baltica Libatse-Nurme 22-kilomeetrise lõik oli kavas esialgu neljarajaliseks ehitada kahes osas. Talvel pärast ühe lõigu hanke luhtumist otsustas amet ehituse jagada neljaks osaks, lootuses saada sel viisil ehitades 10 miljonit eurot kokkuhoidu.

Nüüd on neljast lõigust ühe ehk seitsmekilomeetrise Are möödasõidu ehitushange tehtud ja mai alguses valis transpordiamet välja ka võitja. Üks pakkujatest aga vaidlustas hanke tulemuse.

"Pakkumisi laekus viis ja kõige soodsam pakkumus tuli natuke soodsam kui eelarvelised vahendid ette nägid ehk eeldatavast maksumusest natukene alla," rääkis transpordiameti Lääne üksuse juht Hannes Vaidla.

"Olime hanke tulemustega rahul ja peale ettenähtud kontrolltoiminguid kuulutasime välja eduka pakkuja. Kahjuks nii lihtsalt ei lähe ja ehitusprotsessi peale praegu mõelda ei saa, sest tuli ühelt pakkujalt vaidlustus ja hetkel on ehitusprotsess vaidlustuse menetlusajaks peatunud," ütles Vaidla.

Vaidla sõnul oli plaan lõigu ehitusega alustada suve teises pooles. Ta loodab, et riigihangete vaidlustuskomisjon ehk VAKO teeb otsuse mõne nädala jooksul ja siis on ka selgem, kui palju võib vaidlustus ehituse algust edasi lükata.

"Eks sellest otsusest sõltub, kas saame jätkata, uue otsuse teha ja saame lepingusse või kaevatakse see otsus edasi, kõik oleneb, kumma poole kasuks VAKO otsustab," lausus Vaidla.

Vaidla sõnul jätkatakse samal ajal nii 5-kilomeetrise Halinga-Kangru kui ka 4,5-kilomeetrise Kurena-Nurme ehitushanke ettevalmistamisega.

"Need lõigud on mõlemad eeldatava maksumusega 27 ja pool miljonit. Projektdokumentatsioon on praktiliselt valmis, nii et me loodame ka nende etappidega kindlasti selle suve jooksul ka ehitushankesse jõuda," rääkis ta.

Vaidla sõnul jääb neljanda ehk viiekilomeetrise Libatse-Halinga lõigu ehitushange uude aastasse. Transpordiamet on varem öelnud, et kogu 22-kilomeetrine Libatse-Nurme lõik loodetakse valmis saada 2029. aasta lõpuks.