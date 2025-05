Sauel kerkib kunagi Prisma asukohaks plaanitud kinnistule uus kaubandushoone

2022. aastal pidi kunagise Harju EPT peahoone asemele ehitatama kaubanduskeskus, kus kavatses tegutsema hakata Prisma poekett. Sama aasta veebruaris peeti veel sarikapidu, kuid juba juunis seiskas arendaja ehitamise, põhjendades seda euribori kasvust ja pankade karmistunud laenutingimustest tulenevate majandusriskidega.

Tänavu aprillis algas aga Sauel Tule põik 2 kinnistul taas ehitustegevus ning Saue EPT juhatuse liige Laur Peedu kinnitas ERR-ile, et sinna rajatakse kaubandushoone.

Hoonesse tuleb umbes 3300 ruutmeetrit kaubandus-, kontori- ja laopindu, kuid praegu enamikku rentnikest alles otsitakse.

"Üks, kellega on läbi räägitud, on Fitness 24-7, kes soovib siin jõusaali avada," tõi Peedu välja ja märkis, et teiste pindadega on asjad veel arengujärgus. "Taga on lao- ja kaubanduspind ja ees kaks suuremat pinda, mis otsivad üürilist, praegu midagi sada protsenti kindlat ei ole. Natuke kontoripinda on seal ka."

Ühegi toidupoeketiga pole arendaja aga lepingut sõlminud ning Peedu sõnul ei ole seda ka plaanis teha.

"Ei tule enam ühtegi [toidupoodi], hetkel pole ühegi toiduettevõttega kätt löödud," ütles ta.

Uus kaubanduskeskus peaks plaanide kohaselt valmima selle aasta lõpus.