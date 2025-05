Tallinn võtab tänavavalgustuse eest hooldamise enda kätte ja tühistab hanke

Tallinn algatas eelmisel suvel riigihanke, et leida linna tänavavalgustuse hooldaja, kuid hange vaidlustati. Teisipäeval otsustas Tallinna linnavalitsus, et vaidlustuse tulemist ootama ei jääda, teenus võetakse erasektorist ära ning antakse see munitsipaalettevõttele TLT.

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles, et linnal oli kaks varianti: kas oodata vaidlustuse tulemust ning arvestada võimalusega, et tuleb välja kuulutada uus hange, või võtta teenus enda kätte. Pere sõnul oleks hanke venimine tähendanud seda, et oleks pidanud hakkama teenuse jätkamiseks korraldama hanke võitja selgumiseni nii-öelda minihankeid, kuid see oleks kaasa toonud oma riskid, kuid tänavavalgustuse oleks see samas töös hoidnud.

"Mitte kuskil pole olnud sellist riski, et Tallinnas tänavalgustus põlema ei läheks ega pole hange viibinud selle pärast, et hange ootaks abilinnapea allkirja. /.../ Kas (hanke venimises on) kellegi käsi mängus väljaspool linnasüsteemi, seda ma ei kommenteeriks," ütles Pere.

"Keegi ei oleks osanud prognoosida, kui kaua (hanke) vaidlus oleks kestnud. Seetõttu kaalusime, kas võtta teenus eraturult ära ja anda munitsipaalettevõttele, ja see otsus tundus õige, et ei jälgiks hanget terve suve nagu sporti, et kas nüüd tuleb või ei tule," lisas ta.

Abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et linnavalitsuse soov oli, et teenus jääks eraturule ning seetõttu ei tulnud otsus hange tühistada kergekäeliselt. "Me nägime, et teenuse täies mahus tagamine on seotud riskidega ja see on põhjus, miks tegime TLT-le ülesandeks teenus üle võtta," lausus ta.

Järvani sõnul on aega teenuse ülevõtmiseks jäänud vähe ning TLT on ise öelnud, et vajavad selleks kolm kuud. 1. augustini, mil uus lepinguperiood algab, on aga veidi vähem aega.

"Aega on vähe ja teatud murekohad on, aga ma usun, et linnakodanikele möödub see muutus praktiliselt nähtamatult," lausus Järvan.