Soome koolis sai pussitamises viga kolm õpilast

Haavatud õpilased ei saanud eluohtlikke vigastusi, ütles politsei pressiesindaja Nina Juurakko uudisteagentuurile AFP.

Ta lisas, et politsei uurib meediateateid, mille kohaselt püüdis kahtlustatav õpilane rünnata tüdrukuid.

Vähäjärvi koolis õpib umbes 1250 kuue- kuni 15-aastast last. Haavatute vanus ei ole veel teada.

"Vägivallaaktis kahtlustatav on Vähäjärvi kooli õpilane," ütles politsei avalduses ja lisas, et nad said väljakutse kell 10.42.

Ringhäälingu YLE andmetel on kahtlustatav avaldanud manifesti, milles ta kirjeldab teo põhjusi. YLE teatel on nad kirjutist näinud, kuid ei saa kinnitada, et see on kahtlusaluse kirjutatud.