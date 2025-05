Pangandusasjatundjate hinnangul on kolme panga üheaegne juhivahetus juhus

Viimastel kuudel on ametist lahkumisest teatanud kolme Eestis tegutseva panga juhid, kuid asjatundjate hinnangul ei peegelda see mingeid suuremaid pöördeid pangandusmaastikul, vaid tegu on kokkusattumusega.

Viimastel kuudel on nii LHV, Coop pank kui ka Bigbank Eesti teatanud juhivahetusest.

Bigbanki üks suuromanikke Parvel Pruunsild juhtis tähelepanu sellele, et Bigbanki puhul lahkus ametist panga Eesti juht, aga LHV-l ja Coop Pangal juhatuse esimees ja need on täiesti erinevad ametid.

"Ma ei usu, et nendel asjadel on mingi ühine muster," tõdes ta ja lisas, et LHV ja Coopi juhivahetuse tagamaadega ei ole ta kursis, kuid usub, et lühikese aja jooksul mitmes pangas juhi vahetumine on kokkusattumus.

"Pangandus on väga ülereguleeritud, see on natuke probleem, aga see on panganduse probleem üldiselt," lisas Pruunsild.

Ettevõtja Indrek Neivelt tõi samuti esile regulatsiooniderohkust ja märkis, et see valdkond on läinud kõvasti bürokraatlikumaks.

"See kett on ikka lühike, mille otsas nad on," ütles Neivelt, kuid lisas, et kolme panga üsna üheaegne juhivahetus siiski vaevalt sellest tuleneb.

"See on pigem kokkusattumus. Kui nüüd mõelda, millega Madis Toomsalu põhjendas äraminemist, millega Margus Rink, siis need on täiesti erinevad põhjused. Jonna Pechteri kohta lugesin eile uudist ja sain aru, et ta läheb tõenäoliselt kuskile teise panka, sest ta ise ütles, et ei saa midagi öelda," rääkis Neivelt.

Esmaspäeval teatas Bigbank, et seitse aastat Bigbank Eestit juhtinud Jonna Pechter lahkub 31. mail ametist ja tema kohusetäitjaks saab panga hoiuste ja turundusüksuse juht Arthur Taavet.

Märtsis andis Madis Toomsalu teada, et lahkub LHV Goupi juhatuse esimehe kohalt selle aasta sügiseks ning pank on alustanud ettevalmistusi, et grupile uus juhatuse esimees leida. Toomsalu juhtis LHV Groupi alates 2016. aastast.

Toomsalu ütles lahkumist põhjendades, et arvestades praeguseid regulatsioone, on küsimus, millist äri on nende taustal üldse võimalik teha. LHV Groupi juhi roll tuleb tema sõnul uuesti defineerida, rõhuasetusega eesootaval tehnoloogilisel revolutsioonil.

Aprillis tegi Coop pank teatavaks, et seda üle kaheksa aasta juhtinud Margus Rink lahkub pärast 30. maid ametist ning panga nõukogu asub otsima uut juhti, kelle eestvedamisel kujundada edasine strateegia ning see ellu viia.

Coop pank selgitas, et nad on jõudmas esimese strateegiaperioodi lõppu ja soovivad, et järgmise perioodi strateegia paneks kokku juba uus juht.