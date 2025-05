Rubio ootab Venemaalt lähipäevil relvarahu tingimuste esitamist

USA välisminister Marco Rubio avaldas teisipäeval lootust, et Venemaa esitab mõne päeva jooksul võimaliku Ukrainaga sõlmitava relvarahu üldised põhimõtted, mis võimaldaks Ameerika Ühendriikidel hinnata, kas Moskva võtab rahuprotsessi tõsiselt.

Rubio sõnul põhineb tema ajakava prognoos nädalavahetuse vestlusel Vene välisministri Sergei Lavroviga ning esmaspäeval toimunud telefonikõnel USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini vahel.

"Mingil hetkel üsna pea – võib-olla mõne päeva jooksul, võib-olla loodetavasti sel nädalal – esitab Vene pool tingimused, mida nemad tahaksid näha," ütles Rubio senati kuulamisel.

Rubio sõnul kavatseb Venemaa esitada vaid üldised tingimused, mis võimaldaksid liikuda relvarahu suunas. Relvarahu sillutaks omakorda teed üksikasjalikele läbirääkimistele püsivama rahu saavutamiseks.

"Loodame, et see juhtub. Usume, et Venemaa esitatud tingimused räägivad meile palju nende tegelike kavatsuste kohta," ütles välisminister.

"Kui tingimused on realistlikud, saab tööd nende alusel jätkata. Kui nad aga esitavad nõudmisi, mis meie peame ebarealistlikeks, siis arvan, et see ütleb juba palju."

Trump väitis esmaspäeval pärast vestlust Putiniga, et Venemaa on valmis Ukrainaga kohe läbirääkimisi alustama. Putin oli oma avaldustes ettevaatlikum ja ütles, et Venemaa valmistab ette memorandumit võimalike tulevaste rahuläbirääkimiste aluseks.

Meloni: paavst kinnitas valmisolekut Ukraina rahukõnelusi võõrustada

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles teisipäeval, et paavst Leo XIV kinnitas talle Vatikani valmisolekut võõrustada rahukõnelusi Venemaa ja Ukraina vahel.

Meloni konsulteeris Leo XIV-ga pärast USA presidendi Donald Trumpi esmaspäevast telefonivestlust Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, teatas peaministri pressiteenistus.

Trump rääkis pärast vestlust Euroopa juhtidega, sealhulgas Meloniga, kellelt paluti saada kinnitus paavsti valmisoleku kohta läbirääkimisi võõrustada, teatas peaminister.

Meloni rääkis teisipäeval paavstiga ja märkis, et "Püha Isa on valmis korraldama Vatikanis eelseisvaid arutelusid osapoolte vahel", öeldi teates. Ta tänas paavsti "tema vankumatu pühendumuse eest rahule".

Meloni rääkis teisipäeval ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja mitmete teiste maailma liidritega, et hoida rahukõnelusi silmas pidades alal "tihe koostöö", lisati teates.

Hiljutised pingutused 2022. aastal Venemaa algatatud sõja lõpetamiseks ei ole läbimurret toonud ja Putin on Kiievi relvarahuettepanekud tagasi lükanud.

Leo pakkus sõdivatele pooltele Vatikani vahendust eelmisel nädalal idakirikute esindajatega kohtudes.

Enamik ameeriklasi toetab sõjalise abi jätkamist Ukrainale

Enamik ameeriklasi, nii demokraatide kui ka vabariiklaste valijad, on seisukohal, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon peaks jätkama Ukraina sõjalist toetamist, kirjutas teisipäeval väljaanne Ukrainska Pravda viidates Harvardi CAPS/Harris Polli uuringule.

Umbes 62 protsenti valijaist usub, et Trumpi administratsioon peaks jätkama Ukrainale relvade tarnimist ja Venemaale sanktsioonide kehtestamist. Seda seisukohta jagab 71 protsenti demokraatide ja 59 protsenti vabariiklaste toetajaist.

Lisaks leiab 64 protsenti ameeriklastest, et Ukraina peaks saama Ameerika Ühendriikidelt otsesed julgeolekutagatised, kui ta nõustub tegema järeleandmisi sõja lõpetamiseks Venemaaga. Seda seisukohta jagab enamik valijaid mõlema partei pooldajate seas.