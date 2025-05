Sõja 1183. päev: Ukraina teatas droonirünnakust Venemaa kiibitehasele

Oluline Ukrainas käivas sõjas kolmapäeval, 21. mail kell 17.04:

- Venemaa on Ukraina poolel sõdimises süüdi mõistnud 97 välismaalast

- Ukraina teatas droonirünnakust Venemaa kiibitehasele;

- Rubio ootab Venemaalt lähipäevil relvarahu tingimuste esitamist;

- Venemaa teatas 127 Ukraina drooni allatulistamisest öö jooksul;

- Vene raketirünnakus hukkus kuus ja sai viga 10 Ukraina sõdurit;

- Ukraina teatel tegi õhutõrje 76 Vene droonist 63 kahjutuks;

- Meloni: paavst kinnitas valmisolekut Ukraina rahukõnelusi võõrustada;

- Enamik ameeriklasi toetab sõjalise abi jätkamist Ukrainale;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit.

Venemaal on Ukraina poolel sõdimises süüdi mõistetud 97 välismaa palgasõdurit, ütles kolmapäeval Vene juurdluskomitee esimees Aleksandr Bastrõkin.

"127 kriminaalasja on lõpetatud. Kohtutes on süüdi mõistetud 97 palgasõdurit 26 riigist," ütles Bastrõkin Peterburi rahvusvahelise õigusfoorumi noortefoorumil.

Tema sõnul on palgasõdurite seas kõige rohkem Gruusia kodanikke – 42. USA kodanikke on 13 ja Läti kodanikke kümme.

Bastrõkin lisas, et Venemaa on saanud teavet enam kui 3300 palgasõduri kohta rohkem kui 70 riigist. Neist 902 inimest süüdistatakse palgasõduriks olemises ja 695 kanti tagaotsitavate nimekirja.

Ukraina sõjavägi teatas kolmapäeval, et korraldas droonirünnaku Venemaa Orjoli oblastis asuvale pooljuhtseadmete tehasele.

Tabamuse saanud Bolhovi pooljuhtseadmete tehas (BZPP) varustab mitmesuguseid ettevõtteid, sealhulgas selliseid, mis tegelevad Iskanderi ja Kinžali rakettide tootmisega, teatas Ukraina sõjavägi sotsiaalmeedias, lisades, et sihtmärgi piirkonda jõudis kümme drooni ja rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju.

The aftermath of the Ukrainian drone strike on the building of the Bolkhov Semiconductor Devices Plant in the Oryol Region of the Russian Federation - it was attacked by Ukrainian UAVs tonight.

BZPP toodab raadioelektroonikaseadmetele mikrokiipe, pooljuhte, indikaatoreid, mikrosõlmi. Tehase tooteid kasutatakse side-, juhtimis- ja elektroonilise sõjapidamise süsteemides ning tankide ja raketisüsteemide simulaatorites. Tehas teeb koostööd kontserniga "Sozvezdie" ja teiste kaitsetööstuse ettevõtetega.

Tehas on rahvusvaheliste sanktsioonide all, kuid jätkab aktiivset tegevust: aastas toodetakse kuni 3 miljonit seadet ja seal töötab umbes 700 töötajat.

Moskva lennujaamad peatasid ajutiselt lennukite vastuvõtmise

Moskva lennujaamad Šeremetjevo, Domodedovo ja Žukovski ei võta kehtestatud piirangute tõttu ajutiselt lende vastu, teatas kolmapäeval Vene lennundusamet Rosaviatsija.

Varem kolmapäeval kehtestati sarnased lennuohutuse piirangud Vladimiri, Ivanovo, Kaluga, Jaroslavli ja Kostroma lennujaamas.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et õhutõrjevägi tõrjus kolme Moskva suunas lendava drooni rünnaku.

Ta täpsustas, et droonide mahalangenud rusude asukohas tegutsevad päästeteenistused.

USA välisminister Marco Rubio avaldas teisipäeval lootust, et Venemaa esitab mõne päeva jooksul võimaliku Ukrainaga sõlmitava relvarahu üldised põhimõtted, mis võimaldaks Ameerika Ühendriikidel hinnata, kas Moskva võtab rahuprotsessi tõsiselt.

Rubio sõnul põhineb tema ajakava prognoos nädalavahetuse vestlusel Vene välisministri Sergei Lavroviga ning esmaspäeval toimunud telefonikõnel USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini vahel.

"Mingil hetkel üsna pea – võib-olla mõne päeva jooksul, võib-olla loodetavasti sel nädalal – esitab Vene pool tingimused, mida nemad tahaksid näha," ütles Rubio senati kuulamisel.

Rubio sõnul kavatseb Venemaa esitada vaid üldised tingimused, mis võimaldaksid liikuda relvarahu suunas. Relvarahu sillutaks omakorda teed üksikasjalikele läbirääkimistele püsivama rahu saavutamiseks.

"Loodame, et see juhtub. Usume, et Venemaa esitatud tingimused räägivad meile palju nende tegelike kavatsuste kohta," ütles välisminister.

"Kui tingimused on realistlikud, saab tööd nende alusel jätkata. Kui nad aga esitavad nõudmisi, mis meie peame e

USA välisminister Marco Rubio. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Michael Brochstein

barealistlikeks, siis arvan, et see ütleb juba palju."

Trump väitis esmaspäeval pärast vestlust Putiniga, et Venemaa on valmis Ukrainaga kohe läbirääkimisi alustama. Putin oli oma avaldustes ettevaatlikum ja ütles, et Venemaa valmistab ette memorandumit võimalike tulevaste rahuläbirääkimiste aluseks.

Vene relvajõud tulistasid ööl vastu kolmapäeva riigi erinevate piirkondade kohal alla 127 Ukraina drooni, väitis Venemaa kaitseministeerium kolmapäeval. Ukraina meedia teatel oli mitmel pool kosta plahvatusi, kehtestati häireolukord ja mitu Venemaa lennujaama peatas töö.

Vene kaitseministeeriumi teatel tulistati valdav enamus droone - 41 - alla Brjanski oblasti kohal. Orjoli oblasti kohal tulistati alla 37 ja Kurski oblasti kohal 31 drooni.

"Moskva oblasti kohal lendas kuus, Vladimiri oblasti kohal viis ja Rjazani oblasti kohal kolm mehitamata õhusõidukit," seisab raportis.

Belgorodi, Tuula ja Kaluuga oblasti, samuti Musta mere kohal tulistati alla üks droon, väitis Vene kaitseministeerium.

Ukraina väljaanne LIGA.net kirjutas, kuidas mitmel pool Venemaal kuulutati droonirünnaku tõttu välja õhuhäire ning kuulda oli plahvatusi.

Explosions have been recorded with a drone attack being reported in Aleksin, Tula region, and in Ryazan 5 loud explosions have been heard in different parts of the city.

Tuula oblasti kuberner Dmitri Miljajev teatas, et piirkonnas on mehitamata õhusõidukite rünnaku tõttu välja kuulutatud häire. Ta ei kirjutanud rünnaku tagajärgedest.

Vene propagandakanal Mash teatas, et Tuula oblasti Aleksini asula elanikud teatasid kuuest plahvatusest. Sellele järgnes ka mobiilside ja internetiühenduse katkemine.

Ukraina-meelne Telegrami kanal Supernova+ kirjutas võimalikust tulekahjust pärast droonirünnakut Orjoli oblastis Bolhovis asuvas pooljuhtide tehases (BZPP).

Orjoli oblasti kuberner Andrei Klitškov teatas samuti öösel hävitatud droonidest, kahjusid ega inimohvreid tema väitel ei olnud.

Rjazani oblasti elanikud lugesid Vene propagandakanalite teatel kokku umbes viis valju plahvatust, mis kostsid Rjazani linna eri osades ning teatasid ka Vene õhutõrjesüsteemide droonide-vastasest tegevusest. Oblasti kuberner Pavel Malkov ei kirjutanud rünnaku võimalikest tagajärgedest.

Öösel peatati Kaluuga lennujaamas lennukite õhkutõusmised ja maandumised. Samad piirangud kehtestati ka Jaroslavli, Kubinka, Jermolino ja teiste lennujaamade puhul, mis asuvad Kaluugast 100 kilomeetri raadiuses, kirjutas Telegrami kanal Mash. Pilootidele soovitati kasutada Peterburi, Nižni Novgorodi või Moskva lennujaamu.

Teisipäeval toimunud õppuse ajal hukkus Venemaa raketirünnakus kuus ja sai vigastada vähemalt 10 sõjaväelast, teatas Ukraina rahvuskaart kolmapäeval.

Vene lühimaa ballistiline rakett Iskander tabas Ukraina relvajõudude väljaõppelaagrit Sumõ oblastis Šostka lähedal, seisis rahvuskaardi (NGU) teates. Rünnak toimus ajal, kui sõdurid olid väeosa lasketiirus väljaõppe.

Rahvuskaart teatas, et käimas on sisejuurdlus ja väeosa ülem on ametist kõrvaldatud.

NGU rõhutas, et väejuhatus oli varem välja töötanud instruktsioonid ja andnud juhised tegutsemiseks õhurünnakute ohu korral ning turvameetmete rikkumise ja personali kogunemise ennetamiseks. Juurdluse osana antakse kõigi vastavate otsuste teinud isikute tegevusele õiguslik hinnang, lubas rahvuskaart.

Ukraina väljaanne LIGA.net viitas Vene kaitseministeeriumi teisipäevasele teatele, et Sumõ oblastis Šostka küla piirkonnas avastati väidetavalt Ukraina relvajõudude 1. erivägede brigaadi väljaõppelaager, mida rünnati Iskanderiga. Venemaa väitel võis hukkuda kuni 70 Ukraina sõjaväelast ning hävineda ka laskemoonaladu ja 10 ühikut tehnikat.

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Ukrainat 76 drooniga ja õhutõrje tegi neist 63 kahjutuks, teatas Ukraina relvajõudude õhuväe juhatus.

Ukraina relvajõudude teatel saadeti droonid pärast keskööd välja Venemaa Kurski, Orjoli ja Brjanski oblastist.

Kella üheksase seisuga oli Ukraina õhutõrje riigi ida-, põhja- ja keskosas kahjutuks teinud 63 drooni, neist 22 tulistati alla ning 41 võeti kursilt maha elektroonilise sõjapidamise meetoditega.

Harkivi oblasti juhi Oleg Sõnehubovi sõnul langesid viimase 24 tunni jooksul vaenlase rünnakute alla Harkiv ja kuus Harkivi oblasti asulat.

Vene rünnakutes sai Kupjanskis vigastada 72-, 69- ja 55-aastane naine, Kondraševskaja rajooni Mirnoje külas sai vigastada 57-aastane mees, Netšvolodovkas sai vigastada 58-aastane naine ja Borovaja külas sai vigastada 26-aastane naine.

Sumõ linn jäi droonirünnakute tõttu osaliselt elektrita. Teadaolevalt said tööstusrajatised ja elektriliinid kahjustada, kui Shahedid tabasid kahte ettevõtet.

Samuti tabas Vene õhurünnak Kiievi oblasti Borõspili rajooni, kus sai haavata perekond, kelle hulgas ka üks laps.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles teisipäeval, et paavst Leo XIV kinnitas talle Vatikani valmisolekut võõrustada rahukõnelusi Venemaa ja Ukraina vahel.

Meloni konsulteeris Leo XIV-ga pärast USA presidendi Donald Trumpi esmaspäevast telefonivestlust Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, teatas peaministri pressiteenistus.

Trump rääkis pärast vestlust Euroopa juhtidega, sealhulgas Meloniga, kellelt paluti saada kinnitus paavsti valmisoleku kohta läbirääkimisi võõrustada, teatas peaminister.

Meloni rääkis teisipäeval paavstiga ja märkis, et "Püha Isa on valmis korraldama Vatikanis eelseisvaid arutelusid osapoolte vahel", öeldi teates. Ta tänas paavsti "tema vankumatu pühendumuse eest rahule".

Meloni rääkis teisipäeval ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja mitmete teiste maailma liidritega, et hoida rahukõnelusi silmas pidades alal "tihe koostöö", lisati teates.

Hiljutised pingutused 2022. aastal Venemaa algatatud sõja lõpetamiseks ei ole läbimurret toonud ja Putin on Kiievi relvarahuettepanekud tagasi lükanud.

Leo pakkus sõdivatele pooltele Vatikani vahendust eelmisel nädalal idakirikute esindajatega kohtudes.

Enamik ameeriklasi, nii demokraatide kui ka vabariiklaste valijad, on seisukohal, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon peaks jätkama Ukraina sõjalist toetamist, kirjutas teisipäeval väljaanne Ukrainska Pravda viidates Harvardi CAPS/Harris Polli uuringule.

Umbes 62 protsenti valijaist usub, et Trumpi administratsioon peaks jätkama Ukrainale relvade tarnimist ja Venemaale sanktsioonide kehtestamist. Seda seisukohta jagab 71 protsenti demokraatide ja 59 protsenti vabariiklaste toetajaist.

Lisaks leiab 64 protsenti ameeriklastest, et Ukraina peaks saama Ameerika Ühendriikidelt otsesed julgeolekutagatised, kui ta nõustub tegema järeleandmisi sõja lõpetamiseks Venemaaga. Seda seisukohta jagab enamik valijaid mõlema partei pooldajate seas.

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 976 780 (võrdlus eelmise päevaga +980);

- tankid 10 835 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 22 569 (+2);

- suurtükisüsteemid 28 090 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1388 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1167 (+0);

- lennukid 372 (+0);

- kopterid 336 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 36 692 (+71);

- tiibraketid 3197 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 49 169 (+76);

- eritehnika 3895 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.