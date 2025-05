Ministrid andsid põgusa sissevaate uuele koalitsioonileppele

Lepe on ligi 50 lehekülge pikk ja koosneb 12. peatükist. Kolmapäeval poliitikud leppe üksikasju veel ei avanud.

Peaminister Kristen Michal ütles, et leppes on põhirõhk riigikaitsel ja sisejulgeolekul ning maksusüsteemi korrastamisel.

"Maksusüsteem jääb lihtsaks ja ühetaoliseks, Jah, tase jääb veidi kõrgemaks kui meile meeldiks, aga riigikaitsekulutused on ka kahjuks kõrgemad kui meile meeldiks. Elu on selline ja kindlasti oluline märksõna on see, et kokku on lepitud, et pensionite indekseerimist ja süsteemi ei muudeta. Nii, et pensionid kasvavad vastavalt sellele indeksile ja pensionäridele jääb tulumaksuvabaks 776 eurot," lausus peaminister.

Kultuuriminister Heidy Purga ütles, et kultuurivaldkonnas suureneb treenerite, kollektiivide juhtide ja kultuuritöötajate palgafond. Kui palju - see selgub riigieelarve läbirääkimistel.

"Treenerid, kollektiivide juhid ja kultuuritöötajad - me taotleme neile palgafondi kasvu. Ilma selleta on väga raske edasi liikuda kultuurivaldkonnas," sõnas Purga.

Hariduses seisab ees koolivõrgu reform. Järgmisel aastal kasvab kõrghariduse tegevustoetus ja suureneb teadustegevuse raha, sest kasvab nooremteadurite arv, ütleb Kristina Kallas.

"Küsimus on nüüd õpetajate palkades. Mina kindlasti seisan selle eest, et õpetajate palgad järgmisel aastal tõuseksid - nii miinimumpalk kui ka diferentseerimisfond ehk üleüldine palgafond, sest meil on kindel soov järgmisest aastast rakendada õpetajatele ka karjäärimudelit koos palgamudeliga," ütles haridusminister Kallas.

Majanduspeatükis pööratakse tähelepanu majanduse elavdamisele, ütles Erkki Keldo.

"Meil on tulemas uus ekspordistrateegia, kus on sees konkreetsed tegevused - on see äridiplomaatia, on see erinevatele erialaliitudele mõeldud toetusmeetmed. Konkreetselt oleme rääkinud, et peame tugevamalt kohal olema. Majanduses on meil rõhk sellel, et tuleks suuremat lisandväärtust, oleks töötajate tootlikkus suurem ja me suudaks rohkem eksportida," lausus majandus- ja tööstusminister Keldo.

Koalitsioonilepe vaadatakse sellel nädalal veelkord üle ning laupäeval annavad sellele hinnangu erakondade volikogud.