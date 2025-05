Oluline Ukrainas käivas sõjas neljapäeval, 22. mail kell 5.25:

- Venemaa ründas Harkivit rakettidega;

- USA senatis kasvab toetus uutele Vene-vastastele sanktsioonidele.

Venemaa ründas Harkivit rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Harkivit rakettidega ning rünnakus sai kahjustada kaheksa eramaja, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski: venelased ei anna märku relvarahu kohta, surve peab jätkuma

Venemaa poolelt pole rindel relvarahu kohta mingeid signaale tulnud, mistõttu on vaja jätkata survet, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski kolmapäeva õhtul traditsioonilises videopöördumises.

"Kahjuks ei anna venelased relvarahu kohta signaale. Ja nad ei ole veel valmis sõda lõpetama," ütles ta.

"Surve veenab, surve lahinguväljal, surve majanduses. Ja selleks ongi sanktsioonid. Surve poliitikas. Ma tahan tänada kõiki, kes Ukrainat toetavad," ütles Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul jätkab Vene vägi rünnakuid, mistõttu hoiavad Ukraina üksused vajalikku sõjalist aktiivsust.

"Kõige kuumem on olukord Donetski oblastis, eriti Pokrovski suunal. Jätkame aktiivseid tegevusi (Venemaa) Kurski ja Belgorodi oblastis. See on Sumõ oblasti kaitsmine, see on Harkivi oblasti kaitsmine. Meie aktiivne ja tõhus kaitse," lisas Zelenski.

USA senatis kasvab toetus uutele Vene-vastastele sanktsioonidele

USA senatis kasvab toetus seaduseelnõule, mis näeb ette uute sanktsioonide kehtestamise Venemaale avaldamaks survet lõpetada sõda Ukrainas.

Kolmapäevase seisuga toetab seda 100-kohalises senatis üle 80 senaatori.

Senati enamuse vabariiklasest liider John Thune, kes suuresti kontrollib hääletuste ajastust, ütles, et ta ootab Valgest Majast edasisi juhiseid, kuna president Donald Trump teeb jõupingutusi relvarahu läbirääkimisteks Venemaa ja Ukraina vahel.

"Need sanktsioonid kehtestatakse, kui Venemaa keeldub pidama Ukrainaga heas usus läbirääkimisi kestva rahu üle," ütlesid seaduseelnõu kaasautorid vabariiklane Lindsey Graham ja demokraat Richard Blumenthal avalduses.

"Seadus kehtestab ka 500-protsendise tolli imporditud kaupadele riikidest, mis ostavad Vene naftat, gaasi, uraani ja teisi tooteid," lisasid senaatorid.

"Venemaa on agressor. Venemaa peab selle veresauna lõpetama. See on minu seisukoht," ütles Graham kolmapäeval senatis seaduseelnõu arutelul.

"Nüüd on aeg suurendada selle sõja maksumust Putini jaoks," lisas Graham.