Reedene ilm toob nii vihma kui äikest

Eesti ilma kujundab madalrõhkkond, mis Lõuna-Rootsi kohalt Stockholmi suunas liigub. Selle lohk levib üle Baltimaade lõunast põhja ja muudab siinse ilma sajuseks. Ida-Eestis on äikeseoht.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest. Paiguti võib tekkida udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 7 kuni 12, Lääne-Eestis kohati kuni 4 kraadi.

Hommikul sajab paljudes kohtades vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel lõunakaare tuul kuni 10 m/s. Sooja on 7 kuni 12, Ida-Eestis kuni 14 kraadi.

Ennelõuna on mitmel pool vihmane. On äikeseoht. Pärastlõunal taandub tihedam sadu itta ja lääne poolt alates läheb kuivemaks. Tuul pöördub saartelt alates järk-järgult lõunakaarde, ida pool läänekaarde ja ulatub 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 9 kuni 14, ennelõunal Eesti idaservas kuni 18 kraadi.

Laupäeva öö toob vihmahooge Eesti idaserva, päeval levib Lõuna-Eestist põhja suunas intensiivne sadu. Saartel võib jääda ilm kuivaks. Öösel on sooja 4-9, Lääne-Eesti sisealadel kohati 1 kraad, päeval on sooja 9-14 kraadi.

Pühapäeva öö on mitmel pool vihmahoogudega, päeval on saju tõenäosus väike. Öösel on sooja 4-9, päeval 13-17, rannikul kuni 10 kraadi.