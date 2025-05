Oluline Ukrainas käivas sõjas reedel, 23. mail kell 14.42:

- Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa suurimale akutehasele;

- Venemaa peatas Ukraina droonirünnakute tõttu mitme lennujaama töö;

- G7 rahandusministrid ja keskpankurid kinnitasid toetust Ukrainale;

Trump teatas suurest Ukraina-Venemaa vangide vahetusest

USA president Donald Trump teatas reedel suurest vangide vahetusest Ukraina ja Venemaa vahel.

"Suur vangide vahetus Ukraina ja Venemaa vahel jõudis just lõpule," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Hiljuti toimusid Istanbulis kõnelused ning Venemaa ja Ukraina nõustusid vahetama vastastikku tuhat sõjavangi.

Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa suurimale akutehasele

Ukraina droonirünnak tabas ööl vastu reedet Venemaal Lipetski oblastis Jeletsi linnas asuvat akumulaatori- ja patareitehast, mis on riigi suurim. Oblasti kuberner teatas tulekahjust tööstustsoonis ja kaheksa inimese vigasaamisest.

Ukraina Telegrami kanalid Supernova+ ja Exilenova+, mis jälgivad pidevalt droonirünnakuid Venemaa sihtmärkidele, on avaldanud mitu videot plahvatustest ja tulekahjudest ettevõttes Energia, mille väidetavalt filmisid Jeletsi elanikud, vahendas Briti rahvusringhäälingu BBC venekeelne toimetus sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Kaadritagused hääled ütlevad, et "elementidetehas põleb" ja et põleb "meditsiinikooli poolt". Ettevõtte Energia lähedal asub Jeletsi meditsiinikolledž.

Energia on üks Venemaa suurimaid patareide ja akude tootjaid. Oma veebilehel väidab tehas, et tarnib muuhulgas oma toodangut Venemaa kaitseministeeriumile. Tehas on nii Euroopa, USA kui ka Jaapani kehtestatud sanktsioonide all.

Lipetski oblasti kuberner Igor Artamonov teatas kella kahe paiku öösel oma Telegrami kanalil, et Jeletsi kohal taevas on droonide tegevus maha surutud.

Moments ago, Ukrainian attack drones successfully struck the Energiya battery plant in the Russian city of Yelets, one of Russia's largest chemical battery producers.



The plant is on fire. pic.twitter.com/uWTlyJA1iH