Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa suurimale akutehasele

Ukraina Telegrami kanalid Supernova+ ja Exilenova+, mis jälgivad pidevalt droonirünnakuid Venemaa sihtmärkidele, on avaldanud mitu videot plahvatustest ja tulekahjudest ettevõttes Energia, mille väidetavalt filmisid Jeletsi elanikud, vahendas Briti rahvusringhäälingu BBC venekeelne toimetus sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Kadritagused hääled ütlevad, et "elementidetehas põleb" ja et põleb "meditsiinikooli poolt". Ettevõtte Energia vastas, mis on üks Venemaa suurimaid patareide ja akude tootjaid, asub Jeletsi meditsiinikolledž.

Oma veebilehel väidab tehas, et on muuhulgas tarnija Venemaa kaitseministeeriumile. Tehas on nii Euroopa, USA kui ka Jaapani kehtestatud sanktsioonide all.

Lipetski oblasti kuberner Igor Artamonov teatas kella kahe paiku öösel oma Telegrami kanalil, et Jeletsi kohal taevas on droonide tegevus maha surutud.

"Droonide tükid kukkusid tööstuspiirkonda, põhjustades tulekahju. Päästeteenistused töötavad sündmuskohal, inimesi evakueeritakse," ütles kuberner, lisades, et rünnak jätkub.

"Elektrooniline sõjapidamine ja õhutõrjesüsteemid jätkavad linna kohal tööd. Püsige turvalistes kohtades ja ärge minge akende lähedale," nõudis Artamonov.

Hiljem teatas kuberner, et juhtunus sai vigastada kaheksa inimest ning lisas, et ohtlike ainete leket ei ole.

G7 rahandusministrid ja keskpankurid kinnitasid toetust Ukrainale

Maailma suurimate demokraatlike tööstusriikide ühenduse G7 rahandusministrid ja keskpankade juhid kinnitasid neljapäeval Kanadas kahepäevase kohtumise lõpus vastu võetud ühiskommünikees toetust Ukrainale.

Ministrid ja keskpankurid ütlesid dokumendis, et mõistavad hukka Venemaa jätkuva jõhkra sõja Ukraina vastu ning tunnustavad Ukraina rahva ja majanduse tohutut vastupanuvõimet.

"G7 on jätkuvalt pühendunud oma vankumatule toetusele Ukrainale tema territoriaalse terviklikkuse ja eksisteerimisõiguse, samuti vabaduse, suveräänsuse ja iseseisvuse kaitsmisel teel õiglase ja püsiva rahu poole," öeldi ühiskommünikees.

Dokumendis lisati, et G7 tervitab käimasolevaid jõupingutusi, mis on suunatud relvarahu saavutamisele. Kui sellist relvarahu ei saavutata, jätkatakse kõigi võimalike variantide uurimist, seal hulgas maksimaalse surve avaldamise võimalusi, näiteks sanktsioonide edasist karmistamist.

"Kinnitame, et vastavalt meie õigussüsteemidele jäävad Venemaa suveräänsed varad meie jurisdiktsioonis külmutatuks seni, kuni Venemaa ei lõpeta oma agressiooni ja ei maksa kahju eest, mida ta on Ukrainale tekitanud," lisati kohtumise lõppdokumendis.

USA, Kanada, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia ja Jaapani rahandusministrid ja keskpankade juhid märkisid, et erasektori kaasamisel on tähtis roll Ukraina ülesehitamisel.

Maailmapanga hinnangul ulatub selleks vajalik summa järgmise kümnendi jooksul 524 miljardi dollarini.

"Me kohustume ühiselt edendama investorite usaldust kahe- ja mitmepoolsete algatuste kaudu," märgiti G7 kommünikees.

Ministrid ja keskpankurid ütlesid, et jätkavad toetuse koordineerimist, et aidata kaasa Ukraina kiirele taastamisele ja ülesehitamisele. Seda tehakse muu hulgas Ukraina taastamise konverentsil, mis korraldatakse 10.-11. juulil Roomas.

Ühisdokumendis rõhutati, et G7 teeb Ukrainaga koos tööd, et ühelgi riigil ega organisatsioonil, mis osalesid Vene sõjamasina rahastamisel või varustamisel, ei oleks õigust Ukraina ülesehitamisest kasu saada.