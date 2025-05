Akadeemik Saarma perekond soovib Tallinna Lenderi kooli nime ennistamist

Riina Saarma kirjutas, et sama palve ja pöördumise on nad esitatud juba ka Tallinna linnapeale Jevgeni Ossinovskile ja volikogu esimehele Toomas Kruusimäele.

"Nende seisukoht oli meie pöördumist toetav, kuid kui protsess venib ja linnaisad vahetuvad, palun teil meie palvega ühtida ja kuni teostumiseni toetada," kirjutas Riina Saarma ministeeriumile.

Saarma kirjutas, et tema ja vend on veendunud, et nüüd, mil Eestis toimub üleminek eestikeelsele õppele, on õige aeg selle kooli nime ennistamine ära teha veel enne uue õppeaasta algust.

"Palume Teil vastavaid tegevusi korraldada," kirjutas Riina Saarma. "Peale Eesti vabariigi taasiseseisvumist ennistati algsed nimed nii linnadele, tänavatele, asutustele, koolidele, kahjuks mitte Lenderi rajatud koolile. Elfriede Lenderi Gümnaasiumil on tulnud väga kaua oodata, aga aeg on käes," lausus Saarma.

Riina Saarma sõnas ka, et nende perekonda puudutab see nimemuutus isiklikult.

"Meie ema Valve Saarma (neiuna Valve Erika Luberg), kellest sai Eesti esimene naissoost professor sisehaiguste alal ja meie tädi, akadeemik Helle Simm (neiuna Helle Aida Luberg) lõpetasid Elfriede Lenderi eragümnaasiumi 1938. aastal (26.lend). Seega on meie palve ja pöördumine nimemuutuseks kui vilistlaste pereliikmete pöördumine," kirjutas Saarma.

Koolile vana nime ennistamisest oli juttu juba peale Eesti iseseisvuse taastamist, kuid küsimusi on tekitanud, kas formaalsest nimevahetusest piisaks, kui sisu jääb endiseks. Uue, kuid Lenderi põhimõtetega kooli rajajat pole siiani leidunud.

Elfriede Lenderi Eragümnaasium oli aastatel 1907–1940 Tallinnas töötanud tütarlastegümnaasium.

Kooli asutaja ja ühtlasi juhataja oli eesti haridustegelane ja õpetaja Elfriede Lender. Lenderi tütarlaste eragümnaasiumi avaaktus peeti 9. septembril 1907.

Lenderi gümnaasiumi õpetajate hulgas olid Gustav Ernesaks, Ernst Peterson-Särgava ja Marta Sillaots. Koolis on õppinud Inge Unt, Ines Rannap, Helvi Jürisson, Valeria Villandi ja paljud teised.

1935. aastal sai kool uue maja, mis asus aadressil Kreutzwaldi tänav 25. Enne seda tegutseti Maakri tänava hoonetes, millest on tänapäeval alles vaid tänavapoolne osa. Ülejäänud hooned on lammutatud.

Kool tegutses 1940. aastani, peale mida kool nimetati kool Tallinna 6. keskkooliks.

Tänapäeval tegutseb Kreutzwaldi tänava majas Tallinna kesklinna vene gümnaasium, mis oli kuni eestikeelsele õppele üleminekuni venekeelne kool.