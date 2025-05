Norras sõitis kaubalaev elumaja hoovi

"Uksekell helises sellisel kellaajal, mil ma ei tahaks eriti ust avada," rääkis Bynesetis asuva maja elanik Johan Helberg Norra telekanalile TV2, mida vahendas BBC. "Läksin akna juurde ja olin üsna hämmastunud, nähes suurt laeva," lisas ta Guardianile antud intervjuus.

"Pidin pea kuklasse ajama, et selle ülemist osa näha. See oli nii ebareaalne," meenutas Helberg. "Viis meetrit lõuna poole ja see oleks mulle magamistuppa sisenenud," lisas ta Norra ringhäälingule. "Ma ei kuulnud eelnevalt midagi."

Naaber Jostein Jorgensen ütles, et ärkas laeva müra peale, kui see täiskiirusel kalda poole liikus ja jooksis Helbergi maja juurde.

"Olin kindel, et ta on juba väljas, aga ei, elumärke polnud. Helistasin mitu korda uksekella ja ei midagi," pajatas Jorgensen. "Alles siis, kui ma talle telefoni teel helistasin, õnnestus temaga ühendust saada," rääkis ta TV2-le.

Kaubalaev Norra mehe koduaias. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Jan Langhaug

Küprose lipu all sõitval konteinerlaeval NCL Salten oli pardal 16 inimest ja see sõitis Trondheimi fjordi kaudu edelasse Orkangerisse, kui ta kursilt kõrvale kaldus. Juhtumis keegi vigastada ei saanud.

Pole teada, mis õnnetuse põhjustas, Norra politsei alustas uurimist.

"See on väga kogukas uus naaber, aga see kaob peagi," märkis Helberg.

Laeva rentinud ettevõtte NCL juht ütles, et tegemist oli tõsise juhtumiga ja nad on tänulikud, et keegi vigastada ei saanud. "Praegu ei tea me, mis intsidendi põhjustas, ja ootame asjaomaste ametivõimude käimasoleva uurimise lõppu," ütles tegevdirektor Bente Hetland.

Väidetavalt oli sama laev ka 2023. aastal madalikule sõitnud, kuid pääses siis omal jõul lahti.