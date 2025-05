HS: võimud kahtlustavad Soome kaitsepolitsei endist juhti riigireetmises

Soome ajaleht Helsingin Sanomat teatas, et võimud kahtlustavad parlamendi kantselei juhatajat ja kaitsepolitsei (supo) endist juhti Antti Pelttarit riigireetmises.

Varem kahtlustati Pelttarit ametialases väärkäitumises ning ajalehe Helsingin Sanomat teatel kahtlustatatakse teda nüüd veel ka riigireetmises.

Meedia teatel kahtlustatakse Pelttarit riigisaladuse avalikustamises. See tähendab, et kurjategija edastab, avalikustab informatsiooni selliselt, et selle avalikustamine võib teha tõsist kahju Soome julgeolekule.

Meedia teatel kahtlustatakse Pelttarit kuritegude toimepanemises ajal, mil ta oli ametis Soome kaitsepolitsei juhina. Ta oli Soome kaitsepolitsei juht aastatel 2011–2023. Väidetavalt andis ta toona pensionile läinud ametnikule ülesandeks osaleda Venemaa-vastases vastuluure operatsioonis. Selle käigus avaldas Pelttari pensionile läinud ametnikule salajast teavet.

Nii Pelttari kui ka uurimist juhtivad ametnikud ei vastanud ajalehe Helsingin Sanomat kommentaaritaotlustele.

Neljapäeval teatas prokuratuur vaid ametialase väärkäitumise kahtlustusest, riigireetmise kahtlustust toona ei mainitud.

Pelttari asus juhtima parlamendi katseleid 2024. aastal.