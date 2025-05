Laupäev tuleb sajune

Kui Lääne-Eestis tuleb öö vastu laupäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, siis Ida-Eestis pilvisem ja kohatiste hoovihmadega. Mandril on paiguti udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel öö hakul lõunakaare tuul 3 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 3 kuni 9, Ida-Eestis kuni 11 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb mandril pilvine, saartel ja läänerannikul vahelduva pilvisusega. Vihmasadu levib lõunast põhja suunas üle Mandri-Eesti. Tuul on muutlik ja nõrk ning sooja on 8 kuni 11 kraadi.

Ka päev tuleb Mandri-Eestis pilvine ning vihmasadu liigub Lõuna-Eestist põhja suunas. Sadu on kohati tugev ning Ida-Eestis võib ka äikest olla. Saartel on pilvisus vahelduv ning ilm peamiselt sajuta. Tuul puhub muutliku suunaga, pärastlõunal Ida-Eestis loodest ja põhjast 4 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on oodata 9 kuni 15 kraadi.

Pühapäev tuleb Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool pilves selgimistega. Samas vihma sajab vaid kohati. Sooja on nädala lõpus keskmiselt 15 kraadi. Järgnevail päevil on pilvisus vähene ja vahelduv.

Kui esmaspäeval tabavad hoovihmad Lääne-Eestit, siis teisipäeval koondub sajuala Kagu-Eesti kohale. Kolmapäeval on hoovihma juba mitmel pool üle Eesti oodata. Sooja on uue nädala alguses keskmiselt 18 kraadi.