Venemaa ründas Kiievit droonide ja rakettidega

Kiievis kõlas ööl vastu laupäeva õhuhäire, kui algas Vene okupatsiooniväe kombineeritud drooni- ja raketirünnak, ütles Ukraina linnapea Vitali Klõtško.

"Plahvatused pealinnas. Õhutõrje on aktiveeritud. Linn ja oblast on kombineeritud vaenlase rünnaku all," kirjutas Klõtško oma Telegrami-kontol.

Vähemalt kaheksa inimest sai rünnaku käigus vigastada, kirjutab väljaanne The Kyiv Independent.

Kaks inimest sai Dniprovskõi linnaosas vigastada, ütles Klõtško, lisades, et sündmuskohal on kiirabi ja päästeamet.

Solomjanskõi rajoonis tekkis neljal inimesel äge stressireaktsioon. Vähemalt kaks vigastatut viidi haiglasse.

Esimestest plahvatustest Kiievis teatati reedel kella 22 paiku. Samal päeval alustasid Ukraina ja Venemaa oma siiani suurimat sõjavangide vahetust.

Järgmine plahvatustelaine oli kuulda kohaliku aja järgi kella ühe paiku öösel. Ukraina õhuvägi hoiatas varem ballistiliste rakettide ja droonide rünnakute ohu eest mitme piirkonna vastu.

Pealinna tsiviil- ja sõjaväleise administratsiooni ülem Tõmur Tkatšenko teatas kahest põlengust Svjatotšõnskõi linnaosas, raketirusudest Obolonskõi linnaosas ja droonirususid kortermaja peal Solomjanskõi linnaosas.

A residential building is on fire in Kyiv after Russian attacks.



The attack continues.



God bless Ukrainian air defense. A challenging night for them. https://t.co/z4stLXozvm pic.twitter.com/mTFIMXjO57