Pühapäeval tuleb kuni 17 kraadi sooja

Öö tuleb enamasti pilves ning mandril sajab mitmel pool vihma. Sadu on kohati tugev ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Saartel puhub nõrk lõunakaare, mandril mõõdukas põhjakaare tuul, öö hakul Virumaal puhanguti 12 meetrit sekundis.

Äikesepilvede all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi.

Hommik on Ida-Eestis pilves ja Virumaal vihmane, Lääne-Eestis on aga sajuta ilm ja pilvkate hõreneb. Puhub läänekaare, saartel lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on kuni 11 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja veel üksikutes kohtades sajab hoovihma. Mõõdukas tuul pöördub kõikjal lõunakaarde ning sooja on 13 kuni 17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

Esmaspäev toob hommikuks Ida-Eestisse hoovihmasid ja ka päeval võib kohati veidi vihma rabistada. Öösel on sooja 4 kuni 10, päeval 16 kuni 20 kraadi.

Teisipäeval on vihmavõimalus väiksem ja õhusoe öösel paari kraadi võrra kõrgem. Päeval küündib õhutemperatuur taas 20 kraadini, rannikul on kuni 13 kraadi.

Kolmapäeva ja Neljapäeva päeval sajab mitmel pool hoovihma, puhub mõõdukas lõunakaare tuul ja öösel on sooja 6 kuni 13, päeval 16 kuni 22 kraadi.