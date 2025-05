Oluline pühapäeval, 25. mail kell 07.14:

- Venemaa ründab teist ööd järjest Kiievit ja teisi Ukraina linnu;

- Välismaalaste hulk Ukraina kaitseväes suureneb.

Venemaa ründab teist ööd järjest Kiievit ja teisi Ukraina linnu

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva taas rünnaku Kiievile, viimaste andmete kohaselt sai pealinnas droonirünnakutes viga vähemalt 11 inimest.

Pealinna lähistel väiksemates linnades suri rünnakute järel kolm inimest, vahendas Reuters.

Lisaks Kiievile korraldas Venemaa rünnaku ka teistele linnadele. Väljaande Suspilne andmetel on teateid plahvatustest Kiievis, Odessas, Dnipros, Mõkolajivis, Sumõs, Konotopis, Tšernihivis ja Harkivis, vahendas BNS.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatel on Kiievis kaks vigastatud toimetatud haiglasse.

Rünnakud toimusid üks öö pärast üht rängimat Venemaa õhulööki Kiievile kogu täiemahulise sõja jooksul.

Ukraina õhuvägi hoiatas laupäeval, et Venemaa on saatnud mitme piirkonna suunas välja droone ning teatas enne südaööd ka ballistiliste rakettide ohust. Hiljem laiendati õhuhäiret kogu Ukrainale, ka kõige läänepoolsematele oblastitele.

Kiievi linna sõjaväevalitsuse ülem Tõmur Tkatšenko ütles, et pealinn on taas rünnaku all ja soovitas elanikel varjuda.

"Öö ei saa olema kerge. Vaenlane võib kasutada suurt hulka droone ja tulistada rakette strateegilistelt lennukitelt," hoiatas Tkatšenko ajal, mil õhutõrje Kiievi kohal aktiivselt droone tõrjus.

Tkatšenko sõnul tabasid Holossiivskõi linnaosas droonirusud viiekorruselist tudengite ühiselamut, kus sai viga neli inimest. Puhkes tulekahju ja hoone hävis osaliselt. Sündmuskohale saadeti päästjad.

Eelmisel öö korraldas Venemaa Kiievile ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, milles sai vigastada vähemalt 15 inimest. Rünnakud põhjustasid plahvatusi kogu linnas ja kahjustasid elamuid.

Venemaa jätkab üha surmavamate õhurünnakutega elamurajoonidele, samas kui Kreml tõrjub avalikult rahvusvahelisi üleskutseid relvarahu kehtestamiseks.

Välismaalaste hulk Ukraina kaitseväes suureneb

Ukraina kaitseväkke on hakanud tulema märgatavalt rohkem välismaalasi, mis viitab välismaiste vabatahtlike värbamise paranemisele, vahendas portaal Unian laupäeval vanemleitnanti kutsungiga "Aleks", kes peab Telegramis blogi "Ohvitser".

"Nad kas parandasid välismaalaste värbamist teatud viisil või võtsid lihtsalt kasutusele teisi värbamismeetodeid, aga pean tunnistama, et teatud tulemus – välismaalaste struktuuriüksuste arvu suurenemine korraga mitmes Ukraina kaitseväe brigaadis – on olemas. Selle üle on tõesti hea meel, aga kõik see pidanuks toimuma juba 2022. aastal ja efekt oleks ausalt öeldes olnud siis palju suurem," kirjutas ta.

Samas märgib ohvitser, et välismaa vabatahtlike värbamise kontekstis "on veel vaja tööd teha". Eelkõige peab ta vajalikuks käivitada "lubatud piires" täieulatuslik reklaamikampaania ja luua vastavad värbamiskeskused. Sõjaväelane märkis, et Ukraina peab tegema tee armeesse võimalikult lihtsaks neile välismaalastele, kes on avaldanud soovi teenida Ukraina relvajõududes.

"Ja vastavalt sellele peaksid olema teatud sotsiaalsed garantiid, soodustused Ukraina territooriumil, täiendavad maksed, sest mõned poisid, kes [on võidelnud] alates 2022. aastast, ei saa ikka veel Ukraina kodakondsust," lisas ohvitser.

Nagu Unian varem kirjutas, kuuluvad Ukraina kaitseväkke terved üksused, mis koosnevad välisriikide kodanikest, kes on avaldanud soovi kaitsta Euroopat Venemaa sissetungi eest. Selles kontekstis on tuntuimad grusiinide, valgevenelaste, tšetšeenide ja venelaste üksused.

Kuid Ukraina eest võitlevad ka paljude teiste riikide kodanikud – mitte üksnes Euroopa omad, vaid isegi teiselt poolt maakera.