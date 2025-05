Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Andrei Hvostov ja Alar Laneman

Donald Trumpi ja Vladimir Putini kahetunnine telefonikõne rahu Ukrainas lähemale ei toonud. Valdavalt on ekspertide hinnangud sellele, et Putin mängis järjekordselt Trumpi üle. Kellel on kõvemad kaardid kasutada ja millised on rahuprotsessi perspektiivid, seda analüüsib ajakirjanik ja poliitikakommentaator Andrei Hvostov.

Vene Föderatsiooni maavägede ülemjuhatajaks määrati kindralpolkovnik Andrei Mordvitšev, kelle vastutada oli siiani Donbassi rinde keskosa ja kelle kontosse saab kanda Mariupoli ohvriterohke piiramise ning vallutamise ja Avdijivka purustamise. Mida selle karmikäelise ja nn kõva liini esindajana tuntud kindrali tõus karjääriredelil võiks Ukraina kaitsjatele kaasa tuua, seda selgitab saates brigaadikindral reservis Alar Laneman.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 18.45. Saadet juhib Epp Ehand.