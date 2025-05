Mai viimane nädal püsib soe, kuid vihmane

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Vastu hommikut jõuavad Kagu-Eestisse vihmapilved. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, saartel ja rannikul kagutuul 4-10 m/s. Sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Hommik on on Lääne-Eestis vähese pilvisusega ja kuiv, ida pool on pilvisem ning kohati sajab vihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, saartel-rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Nii Eesti ida- kui lääneservas sajab kohati vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, saartel ja läänerannikul lõunakaare tuul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 14 kuni 20, rannikul kohati 10 kuni 13 kraadi.

Teisipäeval sajuvõimalus väheneb ja sajuta on ka öö vastu kolmapäeva. Kolmapäeva päeval liigub saartelt üle maa veidi vihmahooge. Öösiti on sooja 5 kuni 12, päevasel ajal 16 kuni 21, rannikul kohati 13 kraadi ümber.

Neljapäeval ja reedel suureneb vihmapilvede nii sagedus kui intensiivsus, samas õhk püsib soe. Öised miinimumid jäävad 10 kraadi lähedale, neljapäev toob sooja kohati üle 20 kraadi, reedel jahutavad sajupilved õhu maha.

Homme saab mandri lääneosa tõenäoliselt kuivalt läbi, sajupilvi jagub rohkem Eesti idaserva, pärastlõunal suureneb vihmasabinate võimalus ka saartel.