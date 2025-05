Õpetajate Lehe uueks peatoimetajaks saab Kristi Helme

Kristi Helme sõnul on tema eesmärk peatoimetajana pöörata leht senisest enam näoga õpetaja poole ning luua tingimused, et Õpetajate Lehest saaks haridusdiskussiooni platvorm, mis kutsuks kõnelema päevakajalistel teemadel. Plaanis on kõnelda senisest enam kõrg-, kutse- ja huviharidusest, kajastada hariduselu väljaspool Tallinna ning suurendada ka lehe loetavust veebis.

Praegu töötab Helme LP ja Eesti Päevalehe kultuuritoimetajana, aastatel 2018 –2020 oli ta Eesti Päevalehe kultuuritoimetuse juht. Enne seda töötas Helme Delfi portaalis reporteri-toimetajana ning aastatel 2007–2012 Õpetajate Lehes ajakirjanikuna.

Helme on lõpetanud Tallinna Ülikoolis kasvatusteaduste eriala ning õppinud samas ülikoolis magistrantuuris kommunikatsiooni erialal.

Peatoimetaja valimise komisjoni kuulusid Ragne Kõuts-Klemm (Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teaduskonna juht), Martin Saar (Tallinna reaalkooli keemiaõpetaja), Urmo Uiboleht (Eesti Koolijuhtide Ühenduse juht), Elo Eesmäe (haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooninõunik), Raino Liblik (Mustamäe riigigümnaasiumi direktor), Eda-Mai Tammiste (Kiili lasteaia direktor) ning Toomas Väljataga (SA Kultuurileht juhataja).

Kokku laekus avaldusi Õpetajate Lehe peatoimetaja ametikohale neli. Kristi Helme valiti peatoimetajaks pärast vestlusi toimunud salajasel hääletusel.

Senine peatoimetaja Heiki Raudla juhtis Õpetajate Lehe toimetust alates 2015. aastast.