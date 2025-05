"Välisilm" uuris Donald Trumpi süüdistusi LAV-i "valgete genotsiidi" kohta

USA presidendi Donald Trumpi kohtumine Lõuna-Aafrika kolleegi Cyril Ramaphosaga läheb ajalukku peamiselt seetõttu, et nagu Volodõmõr Zelenskile pidas Trump ka Ramaphosale patroneeriva loengu sellest, kuidas asjad peaksid tegelikult olema. Loengu keskmeks oli valgete talunike väidetav massimõrv, koguni genotsiid Lõuna-Aafrikas. Ramaphosa üritas Trumpi väiteid tõrjuda, selleks aga ei jäetud talle just palju ruumi.

"See on väga paha. Need siin on matmispaigad. Matuseplatsid, üle tuhande valge taluniku. Need autod on rivis, et jätta hüvasti pühapäeva hommiku. Iga valge asi, mida sa siin näed, on rist ja neid on seal umbes tuhandeid. Need autod ei sõida, need on peatunud, et mälestada tapetud pereliikmeid. See on kohutav vaatepilt. Ma ei ole midagi taolist kunagi näinud. Mõlemal pool teed on ristid," ütles Trump Valges Majas.

Näidete toomisega aga läks Trumpil lugu nii viltu, kui veel üldse minna sai. Nimelt teatas uudisteagentuur Reuters veidi hiljem, et üks Lõuna-Aafrika valgete massimõrva illustreerimiseks kasutatud materjal on üles võetud hoopiski Kongos. Kirsina tordil on Reuters selle materjali õiguste ainuomanik.

Aafrika poliitikute ja ühiskonnategelaste reaktsiooni Trumpi sõnadele võtab ilusasti kokku Keenia inimõigusaktivist Ndungi Githuku, kelle öeldut pärast Trumpi-Ramaphosa kohtumist ka ohtralt tsiteeritud on.

"Mida ma tahan öelda mustadele presidentidele... Palun ärge minge Valgesse Majja. Mis te sealt saada loodate? Ameerika on see, kes Aafrikasse varade järele tuleb. Miks nad ei võiks siis meiega siinsamas Aafrikas laua taha istuda? Mis on sul asja minna Valgesse Majja? Majja, mis pole sinu oma? Sina ei koosta menüüd. Sa ei saa ette kirjutada, mida tuleks lõunaks süüa. Väga külma lõuna serveerib majaomanik. Trump on praegu Valge Maja omanik," lausus Githuku.

Cyril Ramaphosa (vasakul) ja Donald Trump (paremal) Autor/allikas: SCANPIX/AdMedia/SIPA/Jim LoScalzo

Samas, ehkki valgetevastast genotsiidi Lõuna-Aafrikas tõestatavalt ei ole ning Trump liialdab lausa ooperlikult, nagu tal sageli kombeks, on ka Lõuna-Aafrika Vabariigis paljugi sellist, mida võiks viisakalt ehk mitmeti mõistetavaks nimetada. Näiteks mustanahaliste kommunistide partei Majanduslikud Vabadusvõitlejad (EFF) võitluslaul "Tapa buur" ehk siis afrikaani keelt kõnelev valge. Muuhulgas viitas sellele laulule ka Trump oma sõnavõtus. Partei kinnitab küll, et laul pole mõeldud sõnasõnaliseks tõlgendamiseks ning keegi seda ka ei tee.

"Pole mingeid tõsikindlaid tõendeid, nagu oleks Lõuna-Aafrikas käimas valgete genotsiid. Samuti pole põhjuslikku seost selle laulu laulmise ja ükskõik millise üksikisiku tapmise vahel Lõuna-Aafrikas. Seega pole mitte midagi, mis takistaks meil austuse avaldamist sellele vabastus- ja võitluslaulule," ütles EFF-i pressiesindaja Sinawo Tambo.

Trumpi ja Elon Muski tsiteeritavaid Lõuna-Aafrika organisatsioone, näiteks Afriforumit on süüdistatud metodoloogilises kallutatuses ja statistika tahtlikus moonutamises. Teistpidi väidetakse, et ehkki valgete olukord pole kaugeltki nii hull, nagu Afriforum seda näidata tahab, on rünnakuid valgete talunike vastu olnud hoopis rohkem, kui kohtuvõimu arutada või üldse avalikkuse ette jõudnud. Nagu sellisel puhul ikka, on tõde ilmselt kuskil keskel, aga kus just, on väljastpoolt väga raske ja pea võimatu kindlaks teha.

Tõsi on ka see, et seadus valgetelt maa äravõtmiseks on päriselt olemas ning lubab seda teatud juhtudel teha ka ilma kompensatsioonita. Ka on USA-le pinnuks silmas Ramaphosa valitsuse soojad suhted Iraaniga. See kõik on viinud Lõuna-Aafrika Vabariigi ja USA suhted madalseisu, kust need küll juba enne presidentide kohtumist välja ujuma hakkasid, aga väga vaevaliselt.

Nii rahvusvaheliselt, kui ka kodumaal heidetakse Ramaphosale ette, et tema kõiki ärakuulava, kaasava ning üldse üdini demokraatliku imago varjus on lihtlabane nõrkus, mille tõttu pole tal täit kontrolli isegi oma partei, Aafrika Rahvuskongressi üle, rääkimata võimekusest valitsuse sisetülisid siluda ning valitsust otsusteni suunata. Selle kõige tõttu on tal raske Lõuna-Aafrika positsiooni praegustes keerulistes rahvusvahelistes oludes parandada.

Muuhulgas häirib mitmeid teisi Aafrika riike Ramaphosa ilmselge kaldumine Putini Venemaa poole, ta on Putinit nimetanud oma heaks liitlaseks ja öelnud, et suhted Venemaaga peavad olema konstruktiivsed. Ramaphosa flirdib peale eelmainitud Venemaa ja Iraani teistegi autokraatsete riikidega, mis on teinud ringkonnad, kes tahaksid Lõuna-Aafrika Vabariiki näha Musta mandri demokraatliku traditsiooni kandja ja elavdajana, närviliseks.