Pärnu jõgedest leiti ohtralt surnuid kalu

Sauga kaluriküla peremees Jakob Kose ütleb, et leitud surnud särjed Sauga jõest on tavapäratu pilt.

"Pühapäeval tulid lapsed siia kalale, siis me hommikul vaatasime, et pilt on paha ja siis võtsime kahvad ja hakkasime seda särge ja nurgu siit korjama. Selline kolm kala kastitäit võtsime siin pühapäeval korjasime ära. Ma olen 11 aastat siin seda Sauga kaluriküla pidanud, kogu aeg olnud vee ääres, et tegelikult nagu sellist asja kevadel nagu ei ole," sõnas Kose.

Kose hinnangul on tegemist juba mitu päeva tagasi surnud kaladega ja uusi hukkunud kalu peale nädalavahetust lisandunud ei ole.

Keskkonnaameti sõnul on surnud kalu lisaks Sauga jõele leitud ka Reiu ja Pärnu jõest.

"Praegusel hetkel siin keskkonnauuringute keskus võttiski veeproovi, et välistamaks võimalust, et tegemist on veereostusega, sest arvestades sellega, et surnud on praegusel hetkel ainult särjed, siis ei ole tõenäoline, et tegemist on reostusega, vaid pigem mingi nakkuse või haigusega. Võtsime ka siit paar surnud kala näidiseks, mis saadame maaülikooli uuringutele, et tuvastamaks, millised haigused või vigastused või mis neil on, et mis, mis võiks põhjustada nende surma," ütles keskkonnaameti keskkonnakaitse vaneminspektor Romes Saard.

Saardi sõnul on amet viimase kuu jooksul saanud teateid ka surnud hõbekokrede kohta Pärnu lahe rannikualal. Ka nende surma puhul ei ole alust kahtlustada reostust.

"Kalade suremine sellisel hiliskevadel-varasuvel ei ole üldse tavaline, et selles mõttes, et kalad reeglina surevad sellesse, kas on vees mingisugune reostus või siis on tekkinud põhjakihtides hapnikupuudus või siis on näiteks toksiliste sinivetikate õitseng, et kõik need asjad saame nagu tegelikult praegu välistada, et kevad on olnud ääretult pikk ja, ja pigem jahe. Me peame neid natukene uurima jah, et kas on mingisuguseid ilmseid märke, et, et näiteks on tegemist mingi haigusega," lausus maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse kaasprofessor Alo Laas.

Laasi sõnul loodetakse selgust saada selle nädala jooksul. Suuremas koguses hukkunud kaladest tuleb teada anda riigiinfo telefonil 1247.