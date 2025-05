Teisipäev kostitab sooja ja suvise ilmaga

Kui täna hilisõhtul on veel laialdaselt pilvi ja Ida-Eestis sajab madalrõhuvööndi tõttu vihma, siis pärast keskööd lääne poolt alates pilved hõrenevad ja hommikuks on taevas selgem ja ilm sajuta. Tuul on võrdlemisi nõrk. Päevaks tugevneb Kesk-Euroopa poolt kõrgrõhuala mõju - ilm on laialdaselt sajuta ning vaid üksikuis paigus võib tulla nõrka vihma.