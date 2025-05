Poola saab EL-ilt loa suunata koroonafondi raha kaitsesse

Ühe EL-i ametniku ja ühe Poola valitsusametniku sõnul peaks komisjon Poola taotluse teisipäeval heaks kiitma, vahendas Politico. Otsus tuleb ajal, mil Brüssel avaldab liikmesriikidele survet kulutada rohkem kaitsele seoses Venemaa sõjaga Ukrainas ja USA presidendi Donald Trumpi kavadega vähendada USA sõjalist kohalolekut Euroopas.

Poola kasutatav raha on osa EL-i 648 miljardi euro suurusest taasterahastust, mis loodi bloki majanduse elavdamiseks pärast 2020. aastal alanud koroonaviiruse pandeemiat. Programmi vahendite kasutamistähtaja lähenedes, mis on määratud 31. detsembrile 2026, püüavad riigid kindlustada oma osa fondist enne, kui on liiga hilja. Varssavi palus Brüsselil suunata tema kohalikele keskkonnaprojektidele mõeldud raha ümber, kuna linnad ja alevid on seda vähe kasutanud, ütles Poola valitsusametnik Politicole.

Muudatuse kohaselt saab Poola suunata EL-i rahastamist tsiviil- ja sõjalise mõõtmega projektidesse, näiteks tankidele sobilike teede ja varjendite ehitamisse ning sõjatehnoloogia arendamisse. Raha ei saa aga kulutada otse relvade ostmiseks, kuna see ei ole Euroopa Liidu enda eeskirjadega lubatud.

Poola teatas EL-ile, et eraldatavaid vahendeid hakkab haldama uus organ, mis tegutseb Poola arengupanga Gospodarstwa Krajowego alluvuses. See lahendus võimaldaks valitsusel raha kulutada ka pärast taastefondi tööaja lõppu.

Poola on seni ainus riik, kes on palunud oma koroonajärgse taasterahastu vahendite ümbersuunamist kaitsele, kuid teised võivad tema eeskuju järgida, kui 2026. aasta tähtaeg läheneb, märkis Politico.