Äsja lõppenud suurõppusel Siil harjutas Eesti kaitsmist üle 16 000 võitleja. Milline on täna Eesti kaitsevõime? Kui palju me oleme õppinud Ukraina sõjast? Millised võimekused tuleb lähiajal uuele tasemele viia? ETV "Esimeses stuudios" on täna kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo.