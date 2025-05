Läti õigusvahemehe tool kõigub

Läti õigusvahemees Juris Jansons pole jõudnud parlamendi istungitele ning seimi juht Daiga Mierina ütles, et Jansons peab kaaluma, kas ta saab ametis jätkata. Läti meedias levivad väited, et Jansons tarbib liiga palju alkoholi.

Parlamendiliikmed märkisid neljapäeval, et Jansons ei saabunud oma töö kohta aruannet esitama. Jansons on praegu haiguslehel.

Ta oli haiguslehel ka eelmisel nädalal, kui parlamendi inimõiguste komisjon lükkas edasi büroo 2024. aasta aruande arutamise. Sel nädalal esitas aruande komisjonile õigusvahemehe asetäitja Ineta Pilane. Aruande kuulamist aga parlamendis ei toimunud, sama probleem on ka varem esinenud, vahendas LSM.

Jansons ütles, et oli neljapäevase istungi ajal haiglas. Jansons tunnistas ka, et see polnud esimene kord, kui ta ei osalenud raporti lugemisel. Ta kinnitas, et pole tagasiastumise osas veel otsust teinud.

"Ma ei taha otsustega kiirustada. Mõned kolleegid ütlevad, et peaksin tagasi astuma, aga teised ütlevad, et peaksin jääma," rääkis Jansons.

Ta ütles, et otsustab tagasiastumise üle siis, kui haiglast välja saab. Ta ei osanud siiski öelda, millal ta haiglast välja võib saada.

Ta ei kommenteerinud ka väiteid, et tal on probleeme liigse alkoholi tarbimisega. Samas ei eitanud ta, et on oma elus alkoholi tarbinud, ehk isegi liiga palju.