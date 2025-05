Euribor on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele

Kuue kuu euribor on praeguse seisuga 2,089 protsenti, viimati oli see nii madalal tasemel 2022. aasta oktoobris.

Mullu kiiresti langenud kuue kuu euribor püsis alates möödunud aasta detsembrist kuni selle aasta märtsini 2,5 protsendi juures, kuid hakkas siis uuesti langema.

Märtsi hakul oli euribor 2,33 protsenti, aprilli alguses 2,309 protsenti ning mai algul 2,143 protsenti. 26. mai seisuga oli see langenud 2,089 protsendini.

Kuue kuu euribor on oluline Eesti kodulaenuomanikele, millest enamik on just sellega seotud ehk euribori langusega vähenevad ka laenumaksed.

2015. aastast 2022. aasta keskpaigani oli euribor negatiivne. Sellele järgnenud tõusu tipphetkel, oktoobris 2023 kerkis euribor 4,143 protsendile.

Kuue kuu euribori rekord pärineb 2008. aasta sügisest, mil see oli 5,431 protsenti.