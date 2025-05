Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 28. mail kell 8.55:

- Ukraina tegi suure õhurünnaku Moskvale ja teistele Venemaa regioonidele;

- Rünnaku alla sattusid Moskva-lähedased teaduslinnad;

- Vene lennujaamad peatasid töö;

Ukraina tegi suure õhurünnaku Moskvale ja teistele Venemaa regioonidele

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva Moskvale ja teistele Venemaa regioonidele laiaulatusliku õhurünnaku, Vene võimud teatasid rohkem kui 100 drooni allatulistamisest.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles sõnumirakenduses Telegram tehtud postitustes, et õhukaitse üksused tõrjusid Venemaa pealinna poole suundunud 33 drooni. Sobjanin ei maininud inimohvreid ega kahjustusi, öeldes vaid, et päästemeeskonnad tegutsesid droonirusude mahakukkumise kohtades.

Vene võimud ei kinnita üldjuhul droonitabamusi, vaid väidavad alati, et kahju on tekitanud allatulistatud droonide rusud, ehkki sotsiaalmeediasse postitatud videotelt on sageli näha, kuidas droonid segamatult oma teekonna lõpuni lendavad.

Venemaa kaitseministeerium oli varem teatanud, et tema üksused tulistasid õhtul kella üheksa ja kesköö vahel alla 112 drooni. Neist 59 lasti Venemaa väitel alla Ukraina külgnevas Brjanski oblastis, teised intsidendid toimusid viies erinevas Venemaa oblastis.

Brjanski oblasti kuberner ei teatanud inimohvritest, kuid ütles, et rünnakus said kannatada elumaja ja kuus autot.

Smolenski oblastis võttis õhutõrje kuberneri väitel alla 11 drooni, inimohvreid ei olnud.

Kolmapäevaöised rünnakud sarnanesid droonirünnakute lainetele, mis eelmisel nädalal tabasid Moskvat ja teisi Ukraina sihtmärgiks olnud Venemaa linnu.

Samas korraldas Venemaa eelmisel nädalal Ukraina tsiviilobjektide vastu sõja suurimad õhurünnakud. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et kolmepäevase perioodi jooksul, mis lõppes esmaspäeva varahommikul, tulistati Ukraina pihta üle 900 drooni ja raketi. Rünnakute intensiivsus oli uuesti väiksem alles ööl vastu teisipäeva.

Rünnaku alla sattusid Moskva-lähedased teaduslinnad

Öistes droonirünnakutes said tabamuse kaks Moskva satelliitlinna, mis on seotud Vene relvatööstusega.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas rünnakust Zelenogradile, kus sotsiaalmeediakanalite teatel puhkes tulekahju tehnopargis, mille üks hoonetest sai kannatada.

Väljaande RBC-Ukraine teatel on Zelenograd üks kaheteistkümnest Venemaa pealinna laiemast lähipiirkonnast, mis asub väljaspool Moskva ringteed, Moskva kesklinnast umbes 37 kilomeetri kaugusel loodes. Zelenogradi peetakse Venemaa elektroonika ja mikroelektroonika peamiseks teadus- ja tööstuskeskuseks.

An Ukrainian UAV struck Zelenograd, Moscow region, in Russia this morning.



In the past, Zelenograd supposed to be the Soviet version of Silicon Valley. pic.twitter.com/zvOyzit0xS — (((Tendar))) (@Tendar) May 28, 2025

Üks Ukraina droonirünnakute sihtmärk oli Moskva oblastis asuv Dubna linn, kus asub väidetavalt droonitehas.

Väljaanne Ukrainskaja Pravda teatas rünnakust kasutades allikatena Vene Telegrami kanaleid Astra ja Baza, kohalike elanike sotsiaalmeediapostitusi ning Moskva linnapea Sergei Sobjanini teateid.

Sotsiaalmeedias avaldati videoid droonidest Dubna kohal, samuti plahvatusest ja tulekahjust pärast tabamust. Ühes videos ütlevad selle filminud kohalikud elanikud, et "Kronštati tabas uuesti", viidates droonitehasele.

Безпілотники атакували завод "Кронштадт", який створює безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку. Він розташований у місті Дубна, що неподалік від Москви. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/XXDC2G5O9b — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

Ettevõtte veebisaidil on kirjas, et see ettevõte loob "mehitamata õhusõidukeid ja lennuseadmeid". Dubnat nimetatakse ka teaduslinnaks, see asub Moskva piirkonna põhjaosas, Moskvast 121 kilomeetri kaugusel.

Moments ago, Ukrainian attack drones hit a major Russian cruise missile manufacturer north of Moscow, the Dubna Machine-Building Plant.



At least one drone slammed into the complex that produces long-range cruise missiles used to strike Ukraine. pic.twitter.com/V7iHp4N11e — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 28, 2025

Plahvatustest teatati muuhulgas ka Moskva oblasti Podolski, Trotski ja Ramenskoje rajoonis.

Vene lennujaamad peatasid töö

Droonirünnakute tõttu peatas Venemaa keskosas töö ka mitu lennujaama, sealhulgas Moskva lennuväljad.

Lennukite start ja maandumine katkestati Vladimiri, Kostroma, Ivanovo ja Jaroslavli lennujaamades, teatas Venemaa tsiviillenunduse amet kolmapäeva esimestel tundidel.

Töö peatasid ka Moskva Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo ja Žukovi lennujaam.