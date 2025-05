Meediahiid Paramount pakkus Trumpile hagi lahendamiseks 15 miljonit dollarit

Kuu aega kestnud läbirääkimised meediahiid Paramount Globali ja USA president Donald Trumpi vahel, et lahendada presidendi hagi Paramountile kuuluva CBS Newsi vastu ei näi lahenevat, kirjutab Wall Street Journal.

Olukorraga kursis olevate inimeste sõnul on Paramount Global viimastel päevadel pakkunud hagi lahendamiseks 15 miljonit dollarit, kuid Trumpi meeskond soovib rohkem kui 25 miljonit dollarit ja ka CBS Newsi poolt ametlikku vabandust, ütles üks inimestest.

Allikate sõnul ähvardas Trumpi meeskond ka uue kohtuasjaga CBS-i vastu, mis on seotud sündmuste kajastuse väidetava kallutatusega.

Trumpi hagi Paramounti CBS Newsi vastu väidab, et uudistekanal toimetas presidendivalimiste ajal toimunud intervjuud demokraatide presidendikandidaadi Kamala Harrisega viisil, mis pani ta tegelikkusest paremini kõlama. CBS on öelnud, et saade ei olnud petlik.

Trump ütles oma hagis, et CBS News osales oma 7. oktoobri intervjuus Harrisega ebaseaduslikes valimistesse sekkumises ja valijatega manipuleerimises. Näiteks vastus, mille Harris Iisraeli sõja kohta Gazas andis, avaldati veebis, kuid see ei jõudnud kanalil avaldatud intervjuusse, kirjutab The Guardian.

Trump nõudis algselt uudistekanalilt 10 miljardi dollari suurust kahjutasu, kuid veebruaris, kui hagi muudeti, kahekordistus tema nõutav summa 20 miljardi dollarini.

Paramounti juhtiv aktsionär Shari Redstone on Trumpi meeskonnaga läbirääkimistest loobunud.

Trump on ka varem korduvalt meediaettevõtetega kohut käinud.

Möödunud aasta detsembris lahenes Trumpi laimuhagi Disneyle kuuluva ABC Newsi ja staarankur George Stephanopoulose vastu, kui meediahiid nõustus panustama Trumpi presidendifondi 15 miljonit dollarit ja maksma Trumpi advokaadile miljon dollarit õigusabikulude eest. Stephanopoulos oli eetris öelnud, et Trump on tunnistatud tsiviilkohtus süüdi kirjanik E. Jean Carrolli vägistamise eest, kuid tegelikult mõistis Trumpi vastutavaks Carrolli seksuaalse väärkohtlemise eest.

Selle aasta jaanuaris nõustus Meta maksma 25 miljonit dollarit Trumpi 2021. aasta hagi lahendamiseks seoses sotsiaalmeediaplatvormi otsusega peatada Trumpi kontod pärast 6. jaanuaril 2021 kapitooliumis toimunud mässu. Veebruaris nõustus ka sotsiaalmeediaplatvorm X maksma umbes 10 miljonit dollarit sarnase hagi lahendamiseks.