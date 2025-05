Saksamaal leiavad vanad kirikud kasutust nii ronimissaalide kui ka sotsiaalhoonetena

Rahvaarvu vähenemise ja usukoguduste liikmete arvu languse tõttu peavad Saksamaal usukogudused lähikümnenditel loobuma kümnetest tuhandetest hoonetest – suur osa neist on kirikud. Juba uue omaniku leidnud kirikuid on ümberehitatud nii sotsiaalkeskusteks kui ühel juhul ka ronimissaaliks, kirjutab Tagesschau.

Kui 20 aastat tagasi kuulus Saksamaa elanikest kolmveerand usukogudustesse, siis tänaseks on koguduseliikmeid alla poole rahvastikust. Nii katoliku kui ka protestantlik kirik otsivad seetõttu kokkuhoiukohti – fookus on eelkõige hoonetel.

Saksamaal pole enam haruldane, kui müügikuulutuste portaali ilmub pakkumine kirikuhoonele. Näiteks Põhja-Hessenis Eschweges asuv katoliku kogudus soovib kolm oma kirikut maha müüa. Hinnad jäävad 50 000 ja 220 000 euro vahele.

Pastor Mario Lukes kirjeldas kirikute kavandatavat müüki kui loogilist sammu: "Me peaksime kulutama palju raha, et kirikuid ülal pidada. Aga meil pole enam usklikke, kes neid kirikuid kasutaks."

Aastaid on Saksamaal kestnud katoliku ja protestantlike koguduste liikmete arvu vähenemine. Ainuüksi 2023. aastal teatas Saksamaa Evangeelne Kirik (EKD) oma koguduses 380 000 väljaastumisest ja peaaegu sama paljudest surmajuhtumitest. Saksamaa katoliku kirik registreeris ligi 403 000 lahkumisavaldust ja 226 000 matmist.

Praegu on aga ebaselge, kas Eschwegesi kolme kiriku müük ka päriselt teoks saab. Lukese sõnul pole kogudus saanud veel ühtegi tõsiseltvõetavat ostupakkumist.

Keelatud on ehitada hoone ümber kasiinoks või bordelliks

Müüdavatele kirikutele on seatud mõned tingimused, mis teatud kasutusvõimalused välistavad. Näiteks ei tohi endisest kirikust teha bordelli, hasartmängusaali ega okultistlikku paika, selgitas Lukes.

Bad Nauheimis asuva protestantliku kiriku pastor Ulrich Schröder kinkis 1898. aastal ehitatud hoone vabaühendusele, mis soovib teha linna keskel asuvast hoonest puuetega noorte sotsiaalkeskuse.

Ehitustööd lähevad eeldatavasti maksma ligikaudu 2,5 miljonit eurot. Pastor Schröder ütles, et tal on hea meel, et kirikus "kohtumised taas toimuvad".

Bad Orbis asuv kirik leidis uue kasutuse ronimissaalina.

1964. aastal avatud kirik suleti 2016. aastal. Defektne küttesüsteem, lagunenud, nüüdseks lammutatud torn ja katoliiklaste arvu vähenemine viisid selleni, et kirikut enam ei kasutatud.

Kaks ronimishuvilist ehitasid aga kiriku kulusäästlikult ümber ronimishalliks. Lõpufaasis oleva ehituse kulud peaksid küündima kuni 500 000 euroni, millest 100 000 eurot võimaldas kohalik omavalitsus.