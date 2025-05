Ettevõtjad plaanivad Intsikurmu lähedale hotelli ja spordikompleksi

Põlva vallavanem Martti Rõigas ütles, et investoritega on tehtud kaheksa kuud taustatööd, kas ja kuidas kõik plaanitu on võimalik

"Ja täna see kõik esimese vormistusena – ettepanekuna – Põlva vallavolikoguni jõudis. Kui volikogu võtab selle ettepaneku vastu, siis investorid jätkavad plaaniga, et ehitada siia 7000 ruutmeetrit hotelli ja sellega koos ka lasketiir korda teha," lausus Rõigas.

Volikogu otsustab lasketiiru kinnistule hoonestusõiguse andmise üle juunis toimuval volikogu istungil.