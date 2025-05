Kärdla raamatukogust saab raamatuid laenutada ööpäev läbi

Kui kõikjal mujal Eestis on raamatukogud ju öösel kinni, siis hiidlased saavad nüüd kasv õi öösel minna raamatukokku järgmise osa järele.

"Varem oli nii, et raamatukogusse sai tulla ID-kaardiga kella kuuest hommikul kuni 22-ni õhtul, kaasaarvatud nädalavahetused ja riiklikud pühad. Aga me oleme saanud lugejatelt tagasisidet ja natuke isegi nurinat, et miks sellised kellaajad, et võiks olla ju ööpäev läbi, ehk 24/7," ütles Kärdla linnaraamatukogu direktor Annely Veevo.

Uudne süsteem on toiminud maikuust alates. Ja kui sobilik raamat on riiulist välja valitud, saab selle registreerida automaadis ja alles siis pääseb turvaväravatest välja või saab ka kohapeal vaikuses lugema jääda.

Juhataja ütleb, et usaldab küll oma lugejaid, aga teatud turvanõuete ja kaameratega peab arvestama, sest ligi 30 000 raamatu näol on tegemist küllaltki suure väärtusega.

"1. maist 1. oktoobrini meil ongi raamatukogu avatud 24/7. Aga see ei tähenda seda, et uksed on valla ja tulgu kõik, vaid ikkagi saavad tulla ID-kaardiga sisse ainult registreeritud lugejad, mitte päris igaüks tänavalt. Me teame seda, kes meile tulevad. Me näeme seda läbi ukselogi. Ja teine asi on see, et meil on ka kaamerad üleval. Koostöös politseiga oleme pannud kaamerad üles," rääkis Veevo.

Kärdla raamatukogu lugejate hulk on uudse ja ainulaadse süsteemi rakendamisel kasvanud.

"Nädalavahetuseti lastega käia on siin väga tore, õhtuti, kui kedagi pole. Ja väga tore on see, kui sa arvad, et sa oled üksi ja järsku kuskilt riiulite vahelt tuleb veel keegi välja. See tekitab natuke õudse ja põneva tunde," ütles Kärdla elanik Kirsika.