Nädalavahetusel suvist sooja oodata pole

Öö vastu reedet tuleb pilves selgimistega. Ida-Eestis sajab vihma, kohati on sadu tugev ning on äikeseoht. Paiguti on udu. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 7, rannikul iiliti 10 meetrit sekundis. Õhusooja on 4 kuni 11, Ida-Eestis kuni 14 kraadi.

Reede hommikul on pilvisus muutlik ning paiguti esineb udu. Ida-Eestis rabistab kohati ka hoovihma. Puhub nõrk läänekaaretuul ning sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päeval on taevas muutlik ning paiguti sajab hoovihma. Õhtul aga liiguvad juba uued vihmahood merelt üle Lääne-Eesti itta. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Pärastlõunal tugevneb läänerannikul edela- ja lõunatuul puhudes kuni 11, iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval 16 kuni 21, rannikul paiguti kuni 13 kraadi.

Kui laupäeval on taevas muutlik ja sajab hoovihma, siis pühapäeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning vaid paiguti võib vähest hoovihma tulla. Sooja on keskmiselt 16, pühapäeval 17 kraadi.

Esmaspäeva hommikul hakkab pilvisus taas tihenema ning vihmasadu liigub Lääne-Eestis ida suunas. Sarnaselt vihmane tuleb ka teisipäev ning sajuvõimalus väheneb alles õhtul. Sooja on nädala alguses keskmiselt 16 kraadi.