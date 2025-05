Eestis levib trend avada mitu toidukauplust ühes keskuses

Lidl teatas plaanist avada oma uus kauplus Tallinnas Järve Keskuses, kus juba aastaid tegutseb Selver. See on Lidli jaoks juba mitmes kaubanduskeskus, kus end teise toidupoe kõrvale seatakse. Keskuste juhid aga tõdevad, et mitu toidukauplust ühes keskuses on Põhjamaades levinud trend, mis nüüd siiagi jõudnud.

Kaks kuud tagasi avas Tallinnas T1 kaubanduskeskuses uksed Lidl, vaatamata sellele, et Selver seal juba aastaid tegutseb. Veelgi enam, nüüd teatas Lidl plaanist järgmisel aastal ka Järve Keskuses kauplus avada. Sealgi on Selver juba ees ootamas. Seni eelistas Lidl ise nullist eraldiseisvaid kauplusi rajada.

"Suurtes linnades on tegelikult vajalike kruntide arv juba enam-vähem otsas ja me peame vaatama, kuhu me sobitume. Näiteks Tallinna linnas on väga keeruline ja pikad planeerimisprotsessid, et tavapoodi ehitada on juba üsna raske, nii et kaubanduskeskuses on see kindlasti kergem," lausus Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel, kelle sõnul on plaan sama taktikat ka edaspidi jätkata.

Selver konkurendi külje alla tekkimisest end häirituna ei tunne. Ka lepingud rendileandjaga välistavad eksklusiivsuse nõude ehk et konkurendiga peab leppima.

"Suures osas turuosa muutusi ei ole tulnud. Küll me saame väita, et kui Lidl on tulnud meile kõrvale, siis pigem on meie kaupluste külastatavus kõrval suurenenud. Et näeme, et kliente tuleb rohkem, ju siis mingeid tooteid tullakse meile ostma ja mingeid ostetakse siis teisest poest," ütles Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela.

Seda kinnitab ka T1 kaubanduskeskuse juht Tarmo Hõbe. Lisaks on uue rentniku tulek parandanud nende enda kiratsenud külastatavust.

"Kahe kuu põhjal on raske veel teha lõplikke järeldusi. Täna on selgelt näha, et inimesed liiguvad kahe supermarketi vahel, käiakse mõlemas, et ühest valitakse ühed tooted, teised teisest, saadakse omale meelepärane ostukorv siis kahe peale kokku. T1 külastatavus võrreldes möödunud perioodidega on siin selline 25 protsenti pidevas kasvus," lausus Hõbe.

"T1 kauplus on kindlasti suur hitt ja kuna meil kesklinnas lähemal rohkem poode ei ole, siis siin on tõesti väga suur külastatavus," lisas Seppel.

Kaupmehed tõdevad, et Eestis uudne kontseptsioon on Põhjamaades pigem tavapärane.

"Helsingis on raske leida keskust, kus ei oleks kolme või nelja supermarketit kõrvuti, kõik toimib väga hästi, tekib omavaheline sünergia, inimestel on suurem valik," ütles Hõbe.

Ka Eestis tegid põhjamaise toidupoodide trendi otsa lahti teised keskused: nii Tartus Lõunakeskuses kui ka Tallinnas Rocca al Mare keskuses on mitu toidupoodi.