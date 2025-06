Sõja 1193. päev. Venemaa saatis vangide vahetuses Ukrainasse väljasaatmist ootavaid tsiviilisikuid

Oluline Ukraina sõjas laupäeval, 31. mail kell 16.01:

- Sõrskõi: Vene rünnakud on ägenenud Zaporižžja, Donetski ja Sumõ oblastis;

- Venemaa viimase ööpäeva rünnakutes hukkus 10 inimest;

- Venemaa kaitseministeerium teatas kahe küla vallutamisest;

- Zelenski: meil on vaja relvarahu, uued läbirääkimised ei saa olla tühjad;

- Venemaa saatis vangide vahetuses Ukrainasse väljasaatmist ootavaid tsiviilisikuid;

- Trump Venemaast: mulle ei meeldi kui mind üllatatakse;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit.

Sõrskõi: Vene rünnakud on ägenenud Zaporižžja, Donetski ja Sumõ oblastis

Vene väed on suurendanud rünnakuoperatsioone rindejoone võtmekohtades Zaporižžja, Donetski ja Sumõ oblastis, ütles Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

"Vene väed on märkimisväärselt suurendanud aktiivsust Zaporižzja suunal, kus nad viivad läbi ründeoperatsioone," ütles Sõrskõi.

Sõrskõi sõnul on Vene väed kandnud suuri kaotusi, ainuüksi mais kaotas Vene armee 34 000 sõdurit. Ukraina suurtükivägi, õhujõud ja droonisüsteemid on võtnud Vene väed sihikule enne, kui need Ukraina positsioonideni on jõudnud, lisas ta.

Vene vägede peamised rünnakujõud on jätkuvalt suunatud Pokrovski, Toretski ja Lõmani rindele Donetski oblastis, lisaks Sumõ oblastile.

Venemaa viimase ööpäeva rünnakutes hukkus 10 inimest

Venemaa viimase ööpäeva laialdastes rünnakutes Ukrainale hukkus teadaolevalt 10 ja sai vigastada vähemalt 32 inimest,.

Ukraina väed lasid alla 69 Vene drooni ja Kh-59/69 raketti.

Harkivi oblasti kuberneri Oleh Sõniehubovi sõnul tabasid Harkivi linna ja ümbruskaudset üheksat asulat rida rünnakuid, milles sai vigastada kuus inimest. Rünnakus sai kahjustada või hävis ka tsiviiltaristu.

Hersoni oblasti kuberneri Oleksandr Prokudini sõnul hukkus rünnakutes oblastile kolm inimest ning vähemalt 10 sai vigastada. Kahjustada sai oluline tsiviiltaristu ning ka elumajad.

Venemaa laupäevaöises rünnakus Zaporižžja oblastile hukkus üheksa-aastane tüdruk ning vigastada sai 16-aastane, teatas oblasti kuberner Ivan Fedorov.

"Üks maja hävis. Mitmed teised majad, autod ja hooned said rünnakus kahjustada," lisas ta.

Dnipropetrovski oblastis sai vigastada kaks inimest. Sumõ oblastis suri üks inimene varasemas rünnakus saadud vigastustesse.

Donetski oblastis hukkus rünnakutes viis tsiviilelanikku, vigastada sai üheksa.

Moskva on intensiivistanud drooni- ja raketirünnakuid Ukrainale hoolimata rahukõneluste algusest maikuu keskel.

Venemaa kaitseministeerium teatas kahe küla vallutamisest

Venemaa teatas, et vallutas küla Ukraina Sumõ oblastis, kus Ukraina oli veidi varem andnud 11 küla jaoks evakuatsioonikorralduse.

Venemaa kaitseministeerium teatas pressikonverentsil, et tema sõdurid vallutasid Sumõ oblastis Vene piiri lähedal asuva Vodolahõ küla.

Samuti teatas ministeerium Novopili küla vallutamisest Ukrainale kuuluvas Donetski oblastis.

Zelenski: meil on vaja relvarahu, uued läbirääkimised ei saa olla tühjad

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel peale vestlust Türgi presidendi Recep Tayyp Erdoganiga, et sõja lõpetamise poole liikumiseks on tarvis relvarahu Venemaaga.

"Rahu poole liikumiseks on tarvis relvarahu. Inimeste tapmine peab lõppema," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias vestluse kokkuvõtteks. "Me jagame vaadet, et see kohtumine ei saa ega tohi olla tühi."

Zelenski märkis ka, et arutas Erdoganiga võimalust korraldada neljapoolne kohtumine Ukraina, Venemaa, Türgi ja Ameerika Ühendriikide juhtide vahel.

Venemaa saatis vangide vahetuses Ukrainasse väljasaatmist ootavaid tsiviilisikuid

Möödunud nädalavahetuse suures vangide vahetuses saatis Venemaa Ukrainasse 65 vangi, kes oleks tulnud Ukrainasse saata nii või teisiti, vahetusest sõltumata, vahendas Suspilne.

Ukraina ja Venemaa vahetasid möödunud nädalavahetusel 1000 vangi 1000 vangi vastu, milles lepiti kokku 16. mai rahukõneluste osana. Peale vangide vahetuses kokkuleppimise möödusid rahuläbirääkimised Istanbulis valdavalt tulemusteta.

Enamik vahetatud vangidest olid sõjavangid, 880 neist oli sõjaväepersonal ja 120 tsiviilisikud, kellest 65 oleks tulnud Venemaal Ukrainasse saata vangide vahetusest hoolimata.

Vangidest 15 kandsid vanglakaristust, 50 hoiti määramata ajaks kinni välismaalastele mõeldud kinnipidamiskeskuses, oodates väljasaatmist Ukrainasse.

Vangistuses pakuti vangidele võimalust saada vabadusse ja Venemaa kodakondsus, kui lähevad Ukraina vastu sõtta. "Meil vedas. Aga oleks olnud parem, kui meie asemel oleks vabastatud need, kes päriselt võitlesid," ütles üks vabastatud vangidest.

Mitmed vabastatud vangidest saadeti Ukrainasse ilma nende dokumentide ja passideta.

Trump Venemaast: mulle ei meeldi kui mind üllatatakse

USA president Donald Trump ütles reedel, et oli "väga üllatunud" Venemaa rünnakutest Ukraina linnadele rahuläbirääkimiste pidamise ajal.

"Ma olen näinud asju, millest olen väga üllatunud. Rakettide tulistamine linnadesse nagu Kiiev ajal, mil läbirääkimised olid võib-olla lõpule lähendal," kirjeldas Trump pressikonverentsil.

"Järsku lasti rakette mitmesse linna ja inimesed surid. Ma nägin asju, mis mind üllatasid ja mulle ei meeldi, kui mind üllatatakse, nii et ma olen väga pettunud," ütles Trump.

Venemaa korraldas möödunud reedest esmaspäevani üle Ukraina suuri drooni- ja raketirünnakuid, mille jooksul lasti välja üle 600 drooni ja kümneid rakette. Tegemist on sõja jooksul ühe suurima rünnakuga.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 987 330 (võrdlus eelmise päevaga +1250);

- tankid 10 867 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 22 652 (+5);

- suurtükisüsteemid 28 475 (+54);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1400 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1173 (+1);

- lennukid 372 (+0);

- kopterid 336 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 38 215 (+145);

- tiibraketid 3265 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 50 198 (+109);

- eritehnika 3902 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.