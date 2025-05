Zelenski: meil on vaja relvarahu, uued läbirääkimised ei saa olla tühjad

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel peale vestlust Türgi presidendi Recep Tayyp Erdoganiga, et sõja lõpetamise poole liikumiseks on tarvis relvarahu Venemaaga.

"Rahu poole liikumiseks on tarvis relvarahu. Inimeste tapmine peab lõppema," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias vestluse kokkuvõtteks. "Me jagame vaadet, et see kohtumine ei saa ega tohi olla tühi."

Zelenski märkis ka, et arutas Erdoganiga võimalust korraldada neljapoolne kohtumine Ukraina, Venemaa, Türgi ja Ameerika Ühendriikide juhtide vahel.

Venemaa saatis vangide vahetuses Ukrainasse väljasaatmist ootavaid tsiviilisikuid

Möödunud nädalavahetuse suures vangide vahetuses saatis Venemaa Ukrainasse 65 vangi, kes oleks tulnud Ukrainasse saata nii või teisiti, vahetusest sõltumata, vahendas Suspilne.

Ukraina ja Venemaa vahetasid möödunud nädalavahetusel 1000 vangi 1000 vangi vastu, milles lepiti kokku 16. mai rahukõneluste osana. Peale vangide vahetuses kokkuleppimise möödusid rahuläbirääkimised Istanbulis valdavalt tulemusteta.

Enamik vahetatud vangidest olid sõjavangid, 880 neist oli sõjaväepersonal ja 120 tsiviilisikud, kellest 65 oleks tulnud Venemaal Ukrainasse saata vangide vahetusest hoolimata.

Vangidest 15 kandsid vanglakaristust, 50 hoiti määramata ajaks kinni välismaalastele mõeldud kinnipidamiskeskuses, oodates väljasaatmist Ukrainasse.

Vangistuses pakuti vangidele võimalust saada vabadusse ja Venemaa kodakondsus, kui lähevad Ukraina vastu sõtta. "Meil vedas. Aga oleks olnud parem, kui meie asemel oleks vabastatud need, kes päriselt võitlesid," ütles üks vabastatud vangidest.

Mitmed vabastatud vangidest saadeti Ukrainasse ilma nende dokumentide ja passideta.

Trump Venemaast: mulle ei meeldi kui mind üllatatakse

USA president Donald Trump ütles reedel, et oli "väga üllatunud" Venemaa rünnakutest Ukraina linnadele rahuläbirääkimiste pidamise ajal.

"Ma olen näinud asju, millest olen väga üllatunud. Rakattide tulistamine linnadesse nagu Kiiev ajal, mil läbirääkimised olid võib-olla lõpule lähendal," kirjeldas Trump pressikonverentsil.

"Järsku lasti rakette mitmesse linna ja inimesed surid. Ma nägin asju, mis mind üllatasid ja mulle ei meeldi, kui mind üllatatakse, nii et ma olen väga pettunud," ütles Trump.

Venemaa korraldas möödunud reedest esmaspäevani üle Ukraina suuri drooni- ja raketirünnakuid, mille jooksul lasti välja üle 600 drooni ja kümneid rakette. Tegemist on sõja jooksul ühe suurima rünnakuga.