IAEA: Iraan on kõrgrikastatud uraani tootmist suurendanud

Iraan on viimastel kuudel suurendanud kõrgrikastatud uraani tootmist, selgub ÜRO tuumajärelevalve konfidentsiaalsest raportist, mida nägi laupäeval uudisteagentuur AFP.

Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur (IAEA) avaldas raportis tõsist muret, et Iraan on suurendanud 60 protsendini rikastatud uraani varusid ja kritiseeris Teherani kesise koostöö eest agentuuriga tuumaprogrammi seiramisel.

Aruande kohaselt ulatus 60 protsendini rikastatud uraani kogus 17. mai seisuga 408,6 kilogrammini, võrreldes veebruari 133,8 kilogrammiga.

Agentuuri sõnul on Iraan ainus tuumarelva mitteomav riik, kes on uraani sellele tasemele rikastanud – 60 protsenti on sealjuures lähedal tuumarelva jaoks vajaminevale umbes 90-protsendisele rikastusastmele.

Raport tuleb ajal, mil Iraan peab USA-ga läbirääkimisi oma tuumaprogrammi üle, et taastada 2015. aasta lepe, mis nägi ette tuumaprogrammi kärpimist vastutasuks sanktsioonide leevendamisele.

Teheran on tuumarelva omandamise soovi alati eitanud.