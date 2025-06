Vene vägi ründas ööl vastu pühapäeva Ukrainat seni suurima arvu droonidega rohkem kui kolm aastat kestnud sõjas, teatasid Ukraina õhujõud. Venemaal Brjanskis toimunud rongiõnnetuses süüdistab operaator ebaseaduslikku sekkumist. Lisaks on teatatud veel teistestki rongiõnnetustest Venemaal.

Vene kaitseministeerium: raketiga rünnati Ukraina armee telklaagrit

Vene vägi ründas pühapäeval Iskanderi raketiga Ukraina sõjaväe telklaagrit Dnipropetrovski oblastis, ütles Vene kaitseministeerium.

Tabamuse sai Ukraina 158. ja 33. üksiku mehhaniseeritud brigaadi telklaager Novomoskovski polügoonil, ütles ministeerium.

Ukraina teatas varem, et Vene raketirünnakus väljaõppeüksusele sai surma vähemalt 12 ja haavata mitukümmend sõjaväelast.

Ukraina maaväe ülem lahkub seoses Vene rünnakuga väljaõppeüksusele

Ukraina maaväe ülem Mihhail Drapatõi teatas pühapäeval tagasiastumisest, öeldes, et ta tunneb vastutust vähemalt 12 sõjaväelase hukkumise eest Venemaa raketirünnakus Ukraina sõjaväe väljaõppeüksusele.

"See on teadlik samm, mida dikteerib minu isiklik vastutustunne selle tragöödia eest," ütles ta lahkumisavalduses.

Samalaadseid Vene rünnakuid on viimastel kuudel juhtunud mitu korda.

Kiiev: Vene vägi ründas Ukrainat seni suurima arvu droonidega

Vene vägi ründas ööl vastu pühapäeva Ukrainat seni suurima arvu droonidega rohkem kui kolm aastat kestnud sõjas, teatasid Ukraina õhujõud.

Vaenlane kasutas rünnakutes ühtekokku 472 Shahed- ja muud tüüpi drooni, lisaks veel seitset raketti.

Õhujõudude teatel tulistati alla 210 drooni ja veel 172 läks kahju tekitamata kaduma. Hävitati ka kolm vaenlase tiibraketti. Tabamustest teatati 18 piirkonnas.

Zelenski: Ukraina delegatsiooni juhib Istanbulis Umerov

Ukraina delegatsiooni juhib esmaspäeval Istanbulis peetavatel kõnelustel Vene poole esindajatega kaitseminister Rustem Umerov, ütles pühapäeval president Volodõmõr Zelenski.

"Kuulasin ära Ukraina kaitseministri, välisministri, peastaabi, luureteenistuse ja Ukraina julgeolekuteenistuse aruanded. Meie katse, meie aktiivne tegevus ja meie diplomaatia," ütles Zelenski.

"Me teeme kõik selleks, et kaitsta oma iseseisvust, oma riiki ja oma rahvast," kirjutas president oma Telegrami kanalis.

"Ma määratlesin lähiaja ülesanded. Samuti määratlesin seisukohad enne esmaspäevast Istanbuli kohtumist," märkis ta.

"Esimene on täielik ja tingimusteta relvarahu. Teine on vangide vabastamine. Kolmas on röövitud laste tagastamine. Ja usaldusväärse ja püsiva rahu saavutamiseks ja julgeoleku tagamiseks peame ette valmistama kohtumise kõrgeimal tasemel."

"Ainult juhid saavad lahendada võtmeküsimusi. Meie delegatsiooni juhib esmaspäeval Rustem Umerov," kirjutas Zelenski.

Vene rünnakus Ukraina väljaõppeüksusele hukkus vähemalt 12 sõdurit

Vene sõjavägi korraldas pühapäeval raketirünnaku ühele Ukraina relvajõudude väljaõppeüksusele, mille tagajärjel hukkus vähemalt 12 ja sai haavata 60 sõjaväelast, teatasid Ukraina maaväed.

Teates on öeldud, et mingit isikkoosseisu kogunemist raketilöögi ajal ei toimunud.

"Pärast õhuhäiresignaali kuulutamist oli enamik isikkoosseisust varjumispaikades. Kannatanutele antakse kogu vajalik kvalifitseeritud meditsiiniline abi," seisis teates.

Kõikide asjaolude ja isikkoosseisu kaotuste põhjuste selgitamiseks moodustati maaväe juhtkonnas komisjon ja määrati teenistuslik juurdlus.

"Kui leitakse, et sõjaväelaste surma ja vigastuse põhjustasid ametnike tegevused või tegevusetus, siis süüdlased võetakse rangelt vastutusele," öeldi teadaandes.

"Samal ajal võetakse täiendavaid julgeolekumeetmeid sõjaväelaste elu ja tervise kaitsmiseks agressori rakettide ja õhurünnakute puhul tagalas."

Väljaande Suspilne Dnipro järgi, mis viitab maavägede esindajale, on jutt Iskanderiga sooritatud rünnakust ühele õppeüksusele Dnipropetrovski oblastis.

Venemaa teatas Oleksijivka küla hõivamisest Ukraina Sumõ oblastis

Vene sõjavägi hõivas Ukraina Sumõ oblastis Oleksijivka küla, teatas pühapäeval Vene kaitseministeerium.

Oleksijivka asub Venemaa piirist umbes seitsme kilomeetri kaugusel.

Venemaa uurijad käsitlevad sillavaringuid terrorismiaktina

Venemaa uurijad vaatlevad kahe silla kokkuvarisemist Ukrainaga piirnevatel aladel ööl vastu pühapäeva kui terrorismiakti, teatas riiklik ajakirjandus pühapäeval.

"Need sündmused on klassifitseeritud terrorirünnakuteks," ütles Venemaa juurdluskomitee pressiesindaja Svetlana Petrenko riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti.

Raske rongiõnnetus Venemaal Brjanskis

Ukrainaga külgnevas Venemaa Brjanski oblastis sai pühapäeva öösel toimunud rongisilla varingu järel rööbastelt mahasõitnud rongis surma vähemalt seitse ja vigastada 69 inimest, teatas Brjanski oblasti kuberner Aleksander Bogomaz.

Õnnetuses sai vigastada vähemalt kolm last, kellest ühte ravitakse raskete vigastustega haiglas. Venemaa riikliku meediaväljaande TASS teatel hukkus rongi konduktor.

Sotsiaalmeediasse postitatud fotodelt ja videotelt paistavad rongile sillaga kokkupõrkel tekkinud kahjustused. Venemaa Telegrami kanal ASTRA teatas, et rongis oli õnnetuse ajal, umbes kell 22.45 kohaliku aja järgi, kokku 379 inimest.

Rongiliini operaatori sõnul oli õnnetuse põhjuseks ebaseaduslik sekkumine.

Kuberner: Venemaal varises kokku teinegi sild

Venemaal kukkus ööl vastu pühapäeva Kurski oblastis kokku veel teinegi sild, teatas Kurski oblasti kuberner vaid mõni tund pärast seda, kui sillavaring Brjanski oblastis paiskas laupäeva hilisõhtul reisirongi rööbastelt välja ning seitse inimest hukkus.

"Želežnogorski rajoonis öösel sild varises, kui möödus kaubavedur. Osa rongist langes silla all olevale teele," ütles Aleksandr Hinštein Telegramis.

Hinšteini andmetel sai üks masinist jalavigastusi, kogu veduribrigaad viidi aga haiglasse, kus nad on arstide järelevalve all.

"Autoliiklus on silla all ajutiselt peatatud, ümbersõit on korraldatud," märkis piirkonna juht.

Melitopoli lähedal lasti õhku Vene sõjaväerong

Ukraina sõjaväeluure teatel lasti 1. juuni öösel Melitopoli lähedal õhku kütust ja toitu vedanud Vene sõjaväerong.

"Moskvalaste peamine logistiline arter okupeeritud Zaporižžja oblasti ja Krimmi territooriumil on hävitatud," seisis avalduses.

Agentuur ei võtnud vastutust Lõuna-Zaporižžja oblastis asuva Venemaa rongijaama õhkimise eest, kuid ütles, et võitlus Vene okupantide sõjaväelogistika vastu jätkub.

Ukraina sõdurid Donetski regioonis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Anatolii Stepanov

Õhurünnakud Kiievile

Õhurünnaku ja raketihoiatused Ukraina pealinnale anti välja pühapäeva hommikul veidi enne kella kahte. Ukraina uudistekanalid teatasid plahvatustest.

Pühapäevased plahvatused toimusid nädal pärast sõja suurimat Venemaa õhurünnakut Ukraina pealinna vastu.

Ametnike teatel hukkus laupäeval Venemaa drooni- ja raketirünnakutes Ukraina vastu vähemalt kaks inimest, sealhulgas üheksa-aastane tüdruk. Ukraina õhuväe teatel lasid Vene väed öösel ja laupäeva õhtul Ukrainas välja 109 drooni ja viis raketti.

Tüdruk hukkus rünnakus Zaporižžja oblastis Dolõnka rindejoonel asuvale külale, ütles Zaporižžja kuberner. Ukraina Hersoni oblastis hukkus Vene suurtükitule tagajärjel mees, ütles kuberner.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 988 560 (võrdlus eelmise päevaga +1230);

- tankid 10 872 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 22 656 (+4);

- suurtükisüsteemid 28 527 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1401 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1173 (+0);

- lennukid 372 (+0);

- kopterid 336 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 38 366 (+151);

- tiibraketid 3268 (+3);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 50 198 (+109);

- eritehnika 3903 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.