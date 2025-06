Venemaad tabasid öösel mitmed rongiõnnetused

Ukraina õhutõrje üritas tõrjuda Venemaa õhurünnakut Kiievi vastu, ütles linnapea Vitali Klitško pühapäeva varahommikul. Venemaal Brjanskis toimunud rongiõnnetuses süüdistab operaator ebaseaduslikku sekkumist. Lisaks on teatatud veel teistestki rongiõnnetustest Venemaal.

Oluline 1. juunil kell 11.00:

- Venemaad tabasid ööl vastu pühapäeva mitmed rongiõnnetused.

Raske rongiõnnetus Venemaal Brjanskis

Venemaa uurijad vaatlevad kahe silla kokkuvarisemist Ukrainaga piirnevatel aladel ööl vastu pühapäeva kui terrorismiakti, teatas riiklik ajakirjandus pühapäeval.

"Need sündmused on klassifitseeritud terrorirünnakuteks," ütles Venemaa juurdluskomitee pressiesindaja Svetlana Petrenko riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti.

Ukrainaga külgnevas Venemaa Brjanski oblastis sai pühapäeva öösel toimunud rongisilla varingu järel rööbastelt mahasõitnud rongis surma vähemalt seitse ja vigastada 69 inimest, teatas Brjanski oblasti kuberner Aleksander Bogomaz.

Õnnetuses sai vigastada vähemalt kolm last, kellest ühte ravitakse raskete vigastustega haiglas. Venemaa riikliku meediaväljaande TASS teatel hukkus rongi konduktor.

Sotsiaalmeediasse postitatud fotodelt ja videotelt paistavad rongile sillaga kokkupõrkel tekkinud kahjustused. Venemaa Telegrami kanal ASTRA teatas, et rongis oli õnnetuse ajal, umbes kell 22.45 kohaliku aja järgi, kokku 379 inimest.

Rongiliini operaatori sõnul oli õnnetuse põhjuseks ebaseaduslik sekkumine.

Kuberner: Venemaal varises kokku teinegi sild

Venemaal kukkus ööl vastu pühapäeva Kurski oblastis kokku veel teinegi sild, teatas Kurski oblasti kuberner vaid mõni tund pärast seda, kui sillavaring Brjanski oblastis paiskas laupäeva hilisõhtul reisirongi rööbastelt välja ning seitse inimest hukkus.

"Želežnogorski rajoonis öösel sild varises, kui möödus kaubavedur. Osa rongist langes silla all olevale teele," ütles Aleksandr Hinštein Telegramis.

Hinšteini andmetel sai üks masinist jalavigastusi, kogu veduribrigaad viidi aga haiglasse, kus nad on arstide järelevalve all.

"Autoliiklus on silla all ajutiselt peatatud, ümbersõit on korraldatud," märkis piirkonna juht.

Melitopoli lähedal lasti õhku Vene sõjaväerong

Ukraina sõjaväeluure teatel lasti 1. juuni öösel Melitopoli lähedal õhku kütust ja toitu vedanud Vene sõjaväerong.

"Moskvalaste peamine logistiline arter okupeeritud Zaporižžja oblasti ja Krimmi territooriumil on hävitatud," seisis avalduses.

Agentuur ei võtnud vastutust Lõuna-Zaporižžja oblastis asuva Venemaa rongijaama õhkimise eest, kuid ütles, et võitlus Vene okupantide sõjaväelogistika vastu jätkub.

Ukraina sõdurid Donetski regioonis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Anatolii Stepanov

Õhurünnakud Kiievile

Õhurünnaku ja raketihoiatused Ukraina pealinnale anti välja pühapäeva hommikul veidi enne kella kahte. Ukraina uudistekanalid teatasid plahvatustest.

Pühapäevaöised plahvatused toimusid nädal pärast sõja suurimat Venemaa õhurünnakut Ukraina pealinna vastu.

Ametnike teatel hukkus laupäeval Venemaa drooni- ja raketirünnakutes Ukraina vastu vähemalt kaks inimest, sealhulgas üheksa-aastane tüdruk. Ukraina õhuväe teatel lasid Vene väed öösel ja laupäeva õhtul Ukrainas välja 109 drooni ja viis raketti.

Tüdruk hukkus rünnakus Zaporižžja oblastis Dolõnka rindejoonel asuvale külale, ütles Zaporižžja kuberner. Ukraina Hersoni oblastis hukkus Vene suurtükitule tagajärjel mees, ütles kuberner.